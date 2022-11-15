Самый большой обстрел: сколько ракет выпустила РФ сегодня

15 ноября российские оккупанты нанесли по Украине самый массированный удар. Россияне выпустили около 100 ракет по украинским городам. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Есть работа ПВО. Есть убытки по всей Украине. Уже выпущено 80 ракет и летит еще 20. Оккупанты превысили 10 октября, тогда было 84 ракеты, а сегодня уже сотня", — сообщил спикер.

Кроме того, Юрий Игнат сообщил, какими ракетами обстреливали Украину.

"Это — ракеты Х-101 и Х-555, традиционно из Каспия и Ростовской области. Основная масса ракет воздушного базирования. Остальные ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря", — сообщил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры ударили по критической инфраструктуре . Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего есть проблемы с электроэнергией, во Львове также обесточена часть города после взрывов. Ряд телеграмм-каналов сообщает, что перебои со светом в Киевской, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Одесской, Харьковской, Запорожье, Ровенской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой области. Так, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что есть попадание по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших пока информации нет. Из-за повреждения объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро" Также о подтверждении объектов критической Инфраструктуры сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В разных районах Львова слышали звуки взрывов – часть города без электроэнергии. Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил у себя в телеграмме, что ситуация в Украине критическая.Наибольшее количество попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.В столице ситуация крайне тяжелая.