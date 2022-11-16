Появилась официальная реакция НАТО по ситуации с ракетой, которая попала по Польше

В НАТО прошли срочные консультации из-за падения ракет на территории Польши. В Североатлантическом альянсе заявили, что по предварительной информации в Польше упала ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

В НАТО считают, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий. Кроме этого, союзники по НАТО согласились, что остаются бдительными и спокойными, больше координируют свои действия.

Отметим, во второй половине дня 15 ноября, во время массированной ракетной атаки Украины российскими оккупационными войсками, в польском селе Переводов Люблинского воеводства в 5 км от границы с Украиной прогремел взрыв на территории зерноперерабатывающего предприятия. Погибло два человека. По данным СМИ, на территории села упали обломки двух ракет.

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Также "Комментарии" писали — в итоговом заявлении лидеров G20 (а точнее G19, потому что россии точно не место в этой организации) отмечается, что большинство из них осуждают военные действия в Украине (но есть и "другие мнения по поводу этой ситуации"); подчеркивается важность зерновой сделки (призыв к ее продлению) и то, что война в Украине обострила существующие проблемы мировой экономики. Какие главные выводы из саммита "Большой двадцатки" и действий рф в ее процессе (включая массированный ракетный удар по Украине), можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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