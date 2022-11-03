Почему Путин прогорел с шантажом вокруг зерновой сделки – как ситуация может развиваться дальше

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Он также подчеркнул, что российский шантаж ни к чему не привел, обвинил россию в дестабилизации ситуации на продовольственных рынках, подчеркнул, что если ранее в Кремле требовали гарантий безопасности от США, то после восьми месяцев т.н. "спецоперации" выпрашивают их уже у Украины. О чем говорит резкая смена российской позиции (то выходит из "зернового соглашения", то возвращается туда)? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Обезопасить зерновой коридор без российского участия вообще – возможно

Сергей Шаповалов, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, размышляет так:

"С начала войны возможности россии контролировать Черное море и объективно препятствовать воплощению "зернового соглашения" существенно уменьшились. После освобождения Украиной острова Змеиный и получения противокорабельных ракет "Гарпун", российские корабли потеряли возможность приближаться к украинскому берегу, а значит, северо-западная часть Черного моря была деблокирована".

Следовательно, продолжает эксперт, чисто физически российские военные корабли имеют меньше возможностей задерживать суда с зерном, даже если на это есть политическая воля.

"Остаются ли у рф возможности физически препятствовать зерновому коридору? Теоретически да: путем ракетных ударов по портам, местам хранения зерна, запуском торпед с подлодок по кораблям с украинским зерном. Однако такие атаки по явно гражданским целям, перевозящим зерно для недопущения мирового продовольственного кризиса, являются явным военным преступлением, последствия которого оказывают негативное влияние не только на Украину, но и на продовольственную ситуацию в мире. То есть, это обычное пиратство в исполнении государства со "второй армией мира", претендующей на роль геополитического игрока, уравновешивающего геополитическую роль США", – поясняет Сергей Шаповалов.

То есть, отмечает он, подобные атаки будут однозначно расценены даже теми странами, которые до сих пор сохраняют готовность говорить о чем-то с россией (в частности, речь о Турции).

"Поэтому, чтобы не потерять какой-либо облик цивилизованной страны и сохранить иллюзию своей важности в "зерновом соглашении" и влиятельности в регионе в целом, рф приходится идти на возобновление участия в этом соглашении", – констатирует аналитик.

По его мнению, обезопасить зерновой коридор без российского участия вообще – возможно. Для этого необходимо сопровождение украинских гражданских кораблей военными кораблями страны НАТО.

"В таком случае атака на украинский корабль с большой вероятностью обернется и атакой на страну НАТО, на что россия не отважится, – считает Сергей Шаповалов. – Реалистично ли это? Мы не видим готовности реализовать подобный сценарий со стороны стран НАТО, ведь это, хоть и гипотетически, но может включать риск нападения россии на корабль Альянса, что потребует консолидированной реакции блока. Итак, взаимное сдерживание работает удивительным способом. Следствием этого является незащищенность украинских кораблей, работающих для решения проблем, в которых заинтересованы те же страны НАТО. россия традиционно понимает только язык силы и является абсолютно никудышным военным противником для Альянса в смысле конвенционных вооружений. Надо просто немного больше смелости".

С зерновым шантажом россияне, похоже, уже поняли, что ничего не выйдет

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что в ситуации с зерновым соглашением мы видели явный неудачный шантаж со стороны Кремля.

"Россияне пытались надавить таким образом на Украину. Не вышло, пришлось давать задний ход, – поясняет эксперт. – Украина показала, что может справиться с продолжением функционирования зернового коридора и без россии. Продемонстрировала мировому сообществу, что мы решаем проблемы, тогда как рф их постоянно создает. Фактически наша страна переиграла россию по всем параметрам. Турция в этой ситуации разумно выбрала сторону более сильного и успешного игрока".

По словам Николая Давидюка, нет сомнений, что россия будет всё равно пытаться создавать проблемы. Включать энергетический и ядерный шантаж, пытаясь добиться переговоров на выгодных для себя условиях. На которые мы, понятно, не пойдем.

"Ну, а с зерновым шантажом россияне, похоже, уже поняли, что – всё… Ничего не выйдет. Ведь те конструкции, которые создает Украина, куда более привлекательны для мира, чем хаос и разрушения, предлагаемые путиным", – резюмирует эксперт.

Страна-агрессор, попытавшись сорвать соглашение, попала в ситуацию цугцванга, когда каждый следующий ход лишь ухудшит положение

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко, комментируя российские игры с зерновой сделкой, акцентирует, что рф всё сложнее применять аргументы шантажа и угроз.

"Соответственно, рф уже не может повлиять, помешать свободному судоходству. Фактически страна-агрессор, попытавшись сорвать соглашение, попала в ситуацию цугцванга, когда каждый следующий ход лишь ухудшит положение. Атаковать гражданские суды, когда в сопровождении Турция, член НАТО? Прекратить поставки зерна в самые бедные страны, когда путин к ним сам апеллирует? К тому же прекращение действия зернового коридора не поддерживают и другие страны, ведь это глобальный продовольственный кризис", – подчеркивает Юлия Тищенко.

Она не сомневается, что остаются риски обстрела гражданской портовой инфраструктуры. Впрочем, напоминает аналитик, россия это и ранее это делала.

Читайте также на портале "Комментарии" - со здания Херсонской ОГА снят российский флаг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!