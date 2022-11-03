Со здания Херсонской ОГА снят российский флаг

Как передает издание "Комментарии", местные паблики публикуют фото со здания администрации в Херсоне, с которого сняли российский флаг.

Херсон. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что ранее назначенный РФ "замгубернатора" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска будут уходить на левый берег Днепра и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться.

Коллаборант также добавил, что уже объявлена эвакуация и левобережной части Херсонской области. По его словам, речь идёт о 15-километровой зоне.

В свою очередь в ВСУ неоднократно заявляли, что украинская армия продолжает планомерно продвигаться на юге Украины, освобождая свои земли. При этом в Генштабе ВСУ отметили, что подробности пока оглашать не станут, подтвердив, что операция по деоккупации продолжается.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг и пятницу в Германии состоится встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7. Главными вопросами на повестке дня будет Украина и российская агрессия, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие ожидания от этой встречи? Стоит ли рассчитывать на некие прорывные решения? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — разрушен основной штаб россиян в Мелитополе: подробности удара ВСУ.





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