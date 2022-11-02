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Россия возвращается к зерновой сделке: Путин рассказал о полученных "гарантиях" от Украины

Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений

сегодня, 17:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Телефонный разговор президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Путиным не прошел безрезультативно. Как заявил российский президент, Россия возвращается к реализации "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление Путина.

Россия возвращается к зерновой сделке: Путин рассказал о полученных "гарантиях" от Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин уточнил, что соответствующие "гарантии" российскому минобороны передала официальная Анкара. Напрямую с Украиной о "гарантиях" диалог не велся. При этом хозяин Кремля отметил, что он лично дал указания министерству обороны возобновить участие в сделке.

По словам президента РФ, Москва снова может выйти из зернового соглашения, если увидит, что полученные от партнеров "гарантии" не выполняются в полной мере. 

Анонсируя возможный новый шантаж РФ на теме недостающего в мире продовольствия Путин отметил, что, если Россия вновь выйдет с зерновой сделки, то беднейшие страны могут не волноваться, так как Россия вместо Украины готова поставить им необходимое количество зерна.

В то же время еще раньше в Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября "как это было раньше".

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Источник: https://ria.ru/20221102/zerno-1828649979.html
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