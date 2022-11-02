Россия возвращается к зерновой сделке: Путин рассказал о полученных "гарантиях" от Украины

Телефонный разговор президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Путиным не прошел безрезультативно. Как заявил российский президент, Россия возвращается к реализации "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление Путина.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин уточнил, что соответствующие "гарантии" российскому минобороны передала официальная Анкара. Напрямую с Украиной о "гарантиях" диалог не велся. При этом хозяин Кремля отметил, что он лично дал указания министерству обороны возобновить участие в сделке.

По словам президента РФ, Москва снова может выйти из зернового соглашения, если увидит, что полученные от партнеров "гарантии" не выполняются в полной мере.

Анонсируя возможный новый шантаж РФ на теме недостающего в мире продовольствия Путин отметил, что, если Россия вновь выйдет с зерновой сделки, то беднейшие страны могут не волноваться, так как Россия вместо Украины готова поставить им необходимое количество зерна.

В то же время еще раньше в Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября "как это было раньше".

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