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Против них у нас пока что защиты нет: спикер Воздушных сил рассказал о новых иранских ракетах

Иран планирует поставлять России новые баллистические ракеты

сегодня, 15:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия собирается разместить иранские ракеты на северной границе Украины – против них у Украины на сегодняшний день нет надежной защиты. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "Укринформ" заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Против них у нас пока что защиты нет: спикер Воздушных сил рассказал о новых иранских ракетах

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

"300 км одна ракета, другая ракета — 700 км по дальности. Это баллистические ракеты. Сбивать их теоретически можно, но фактически это очень трудно сделать теми средствами, которые у нас есть на вооружении. У нас есть средства противовоздушной обороны, а не противоракетной", — сообщил Юрий Игнат.

По его словам, чтобы защититься от этих ракет Украина будет использовать все возможные средства защиты, которые сегодня есть на вооружение ВСУ.                                                                                                  

Игнат подчеркнул, замысел россиян по размещению иранских ракет вблизи северной границы Украины вполне понятен. Таким образом страна-агрессор может угрожать каждому региону Украины. По словам спикера Воздушных сил, Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М, которые есть на вооружении оккупанта.                                                             

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=que48PKQzYI&ab_channel=UkrinformTV
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