В ООН решили не обращать внимание на выход России из зерновой сделки

В России не дождались того эффекта от заявления о выходе из "зерновой сделки", на который рассчитывали изначально. В ООН заявили, что не будут обращать внимание на позицию России по выходу из "зерновой сделки" и инспектора ООН и дальше будут продолжить проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов. Заявление России о приостановлении своего участия в "зерновой сделке" не означает, что само соглашение утратило силу. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общения с журналистами заявил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Баржа с украинским зерном. Фото: GETTY IMAGES

Представитель ООН отметил, что Организация Объединенных Наций считает, что Черноморская зерновая инициатива продолжает действовать и приостановление в ней участия России не повод для того, чтобы полностью отказаться от этой инициативы.

Мартин Гриффитс объяснил, что Кремль не приостановил действие "зерновой сделки" и не вышел из неё. Было заявление лишь о том, что Россия на некоторое время приостанавливает своё участие в ней. Поэтому ООН продолжает направлять суда в Украину, плотно сотрудничая с Турцией и Украиной. Суда проверяются, зерно транспортируется. При этом заместитель генсека ООН добавил, что ООН, как независимая организация, продолжает поддерживать диалог с российской стороной, чтобы поднять все вопросы, которые озвучивала Москва. Будет для всех хорошо, если Россия побыстрее вернет свое участие в сделке.

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