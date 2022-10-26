К чему готовится РФ, продолжая разговоры о «грязной бомбе» – способен ли Запад на превентивный удар

Президент США Джо Байден предупредил Москву, что та совершит "невероятно серьезную ошибку", если применит тактическое ядерное оружие в Украине. Слова главы Белого дома прозвучали после того, как РФ созвала Совбез ООН, где на закрытом заседании в очередной раз заявила, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу". О чем говорит ядерная истерика России последнего времени? Куда могут завести страну-агрессора заявления о "грязной бомбе"? Способен ли Запад на превентивный удар? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Заседание Совбеза ООН. Фото: из открытых источников

Все сплетни о "грязной бомбе" – не более чем попытка Кремля как бы оправдать возможный удар тактическим ядерным оружием по Украине

Аналитик, политтехнолог, дипломированный ракетчик Александр Кочетков поясняет:

"Разговоры о "грязной бомбе", якобы создаваемой в Украине, это вторая серия сказок про зараженных перелетных птиц, долбящих россиян ядовитым клювом прямо в темечко. Изготовить "грязную бомбу" в Украине чрезвычайно сложно, а вот эффект от ее гипотетического использования был бы крайне отрицательным для нашей страны. Потому что такая бомба ничего не разрушает и даже никого не убивает сразу, возникающая у пораженных людей лучевая болезнь может протекать десятилетиями. И обеспокоит это Кремль не больше, чем лучевая болезнь, которую уже имеют те идиоты из армии РФ, которые рыли окопы в окрестностях Чернобыльской АЭС. То есть, нисколько не обеспокоит".

Зато, продолжает эксперт, наши союзники под причитания МАГАТЭ тут же лишат нас всякой поддержки – и военной, и экономической.

"Все сплетни о "грязной бомбе" – не более чем попытка Кремля как бы оправдать возможный удар тактическим ядерным оружием по Украине. Вероятность чего по-прежнему невелика, – считает Александр Кочетков. – При этом, решение о нанесения превентивного удара по РФ в случае подготовки той к ядерной атаке ни США, ни коллективный Запад пока не приняли. Но такой превентивный сценарий с повестки не снят".

Ситуацию могли бы охладить заявления трёх ядерных государств НАТО – Великой Британии, США и Франции

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан предполагает, что в Москве уже вряд ли остались вменяемые политики в окружении Путина, которые ещё верят в успех на полях прямых боестолкновений с Украиной.

"Да и сам Путин прекрасно понимает, что загнал себя и свою страну в тупик. Поэтому он пытается использовать последний, из имеющихся у него козырей – ядерный шантаж. Поможет ли это ему выкрутится и остаться в Кремле, пока не понятно", – считает эксперт.

Он отмечает, что по состоянию на данный момент и Украина, и Запад удар держат.

"Как можно было бы раз и навсегда отбить охоту у рашистов пойти на ограниченное применение ядерного оружия? Ответ очевиден. Достаточно трём ядерным государствам НАТО — Великой Британии, США и Франции — публично заявить о том, что они совместно нанесут ядерные удары по центрам принятия решений и дислокации ядерного оружия на территории России в случае получения информации о запуске Кремлем сценария по применению ядерного оружия на территории Украины или около ее границ. При этом не важно, будет идти речь о так называемой "грязной ядерной бомбе", тактических ядерных боезарядах, масштабной провокации а ля "Чернобыль 2.0" или о чем-либо ещё", – отмечает Вадим Трюхан.

По его мнению, пока не ясно, сумеют ли упомянутые три страны найти в себе политическую волю и решится на такое заявление.

"Но украинская дипломатия должна работать над решением этого вопроса в режиме 24/7, не покладая рук, – уверен эксперт. – И тот факт, что инициированное рашкой заседание СовБеза ООН по вопросам так называемых "угроз" со стороны Украины применить "грязную ядерную бомбу" закончилось пшиком для Москвы, вселяет осторожный оптимизм".

Читайте также на портале "Комментарии" — для чего Россия продолжает качать тему "грязной бомбы" – как реагирует Украина и Запад.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!