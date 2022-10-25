Для чего Россия продолжает качать тему «грязной бомбы» – как реагирует Украина и Запад

В Минобороны РФ продолжают качать тему "грязной бомбы", которую якобы намерена использовать Украина. В Госдепе США предупредили, что Россия не избежит последствий, если рискнет применить так называемую "грязную" бомбу или обычное ядерное оружие. Что можно сказать о новых страшилках со стороны страны-агрессора и реакции на это мира и Украины? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Радиация. Фото: из открытых источников

Тема о "грязной ядерной бомбе" раскачивается для склонения Запада к переговорам

Политолог Андрей Окара уверен, что, если бы Украина реально обладала "грязной бомбой", этого не удалось бы скрыть с учетом современных средств разведки.

"Однако Шойгу иже с ним всё более упорно рассказывают об Украине, которая якобы хочет взорвать "грязную бомбу". И это упорство имеет определенные причины, – считает эксперт. – Мы видим повышение ставок в эскалации, что, по мнению представителей страны-агрессора, поможет склонить Запад, а с его помощью и Украину – к переговорам на удобных Москве условиях".

Андрей Окара обращает внимание, что на данный момент нет определенности по поводу того, как будет развиваться битва за Херсон. С одной стороны, есть данные, что россияне и коллаборанты отходят оттуда. С другой – что группировка противника там усиливается, а россияне хотят превратить Херсон в современный Сталинград, ни в коем случае не сдавая.

"Не исключено, что Кремль поставил Западу условие: если тот вместе с Украиной пойдет на переговоры, РФ отходит из Херсона и закрепляется своеобразный корейский вариант, когда произошло деление Кореи на Северную и Южную по 38 параллели. В нашем случае может быть предложено закрепить условные новые "границы" по факту того, кто и что контролирует на момент заключения условного "Минска-3" или "Стамбула-2". Ну, а если такие условия не принимаются, то Херсон станет Сталинградом, а также возможно развитие наступления РФ на Николаев и Приднестровье. И в этой схеме тема о "грязной ядерной бомбы" раскачивается именно для склонения Запада к переговорам", – поясняет политолог.

Момент, по его мнению, Кремль выбрал удачный. В США в ноябре – промежуточные выборы, которые могут ослабить позиции правящей демократической партии. В Великобритании – очередная смена власти. Политические и экономические кризисы, порожденных российско-украинской войной, нарастают.

"И всё больше представителей Запада и не только усматривают необходимость скорейшего завершения конфликта, – отмечает Андрей Окара. – Вот только некоторые, похоже, не понимают, что уже через полгода после условного перемирия Россия вновь нападет на Украину. Проведя работу над ошибками после первого широкомасштабного вторжения, с новыми силами, вооружением, техникой. Ведь у России, благодаря истории последних 8 месяцев, появилось то, что ранее долго искали, но не могли найти. Новая национальная идея – уничтожить Украину, превратить ее в груду развалин, "дабы другим неповадно было…". И никакие переговоры этот конфликт не прекратят. Только полное поражение одной из сторон. Так что не сомневайтесь – если не нанести ей такого, Россия вновь нападет. Если, конечно, внутри нее не вспыхнет гражданская война".

С РФ уже открыто смеются, давая ей понять, что шантаж более не срабатывает, а "ответка" будет жесточайшей

По мнению политолога, сооснователя консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна, вряд ли Россия на девятом месяце открытой агрессии может чем-то напугать украинцев (скорее – разозлить), равно как придумать какую-то схему, которую не предусмотрели бы наши зарубежные партнеры – США, ЕС, НАТО, лидеры Большой семерки.

"К тому же, – продолжает эксперт, – Россия не выдумала ничего нового. Действуя по лекалам СССР, она снова и снова запугивает мир угрозой, которую сама же может реализовать. Все понимают, что абсолютно не в интересах Украины уничтожать свою территорию, своих людей, используя оружие массового поражения, которым мы даже не обладаем. Напомню, что мы не ядерная держава. И, что именно мы обороняемся, а не нападаем. И что ценность жизней украинских граждан для нашего государства – в разы важнее, чем для российского, готового ради сомнительных военных успехов идти на немыслимые преступления".

Что до реакции Запада – тут ключевой является позиция США, считает Максим Джигун. А официальные лица там уже четко предупредили РФ, что попытка применения оружия массового поражения (ответственность за что будет исключительно на ней, какие бы сказки не придумали пропагандисты страны-агрессора) не останется без последствий. Не уточнив, каких именно последствий. Что оставляет большой диапазон действий.

"То, что возможность таких действий очень широкая, что отсутствуют четко очерченные "красные линии", что есть неопределенность, не понимание, какие именно шаги, как скоро и в какой объеме могут предпринять Штаты, решись РФ на такое безумие как применение "грязной бомбы", сдерживает Кремль. Потому что возникает критическая угроза уже для нацбезопасности России. Так что США действуют правильно, – уверен политолог. – Очередные попытки шантажа со стороны России не достигли своей террористической цели – запугать огромные массы людей, подтолкнуть к переговорам на условиях террориста. Скорее, с РФ уже открыто смеются, давая ей понять, что шантаж более не срабатывает, а "ответка" будет жесточайшей. И это минимизирует риски применения оружия массового поражения, включая "грязную бомбу". Украина важно оставаться проактивной, раскрывая очередные манипуляции страны-агрессора, предоставляя союзникам объективную информацию, снова и снова подчеркивая, что на данный момент террористом №1 в мире является Россия".

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