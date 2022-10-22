В США подтвердили – Россия готовит теракт в Херсонской области

Российские захватчики действительно попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Все дело в том, что россияне понимают, что сегодня у них нет возможности сдержать наступление ВСУ на юге Украины и на деоккупации Херсона украинские войска не остановятся. И вот для того, чтобы хоть как-то уберечься от прицельных ударов украинских воинов во время отступления и для того, чтобы создать буферную зону в Херсонской области россияне и готовят теракт с катастрофическими последствиями для всего региона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС. Фото: Getty Images

Американские аналитики отмечают, начался вывод российских войск из западной части Херсонской области. Российские войска, вероятно, намерены продолжить вывод в течение следующих нескольких недель, но могут столкнуться с трудностями при выводе войск, если украинские войска решат атаковать. Российские официальные лица остаются сдержанными в отношении того, отдал ли президент России Владимир Путин приказ о выводе войск из Херсона, и, вероятно, продолжают готовить информационное пространство к коллапсу, который ранее прогнозировал ISW. Российские войска, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой отход и не позволить украинским войскам преследовать себя вглубь Херсонской области.

По оценке института, оккупанты почти наверняка обвинят Украину в подрыве дамбы. Однако Украина не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, который может затопить 80 украинских городов и вынудить к перемещению сотни тысяч людей, а также нанести ущерб и без того проблемному электроснабжению в Украине.

Россия, однако, имеет все основания пытаться обеспечить прикрытие своим отступающим силам. Любые заявления о том, что российские войска не взорвут дамбу из-за беспокойства относительно водоснабжения Крыма, являются абсурдными. Крым выжил без доступа к каналу, вытекающему из Днепра.

Российские силы попытаются удержать восточную часть Херсонской области не по воде, а как буферную зону, которая позволит оборонять Крым и не позволит украинским войскам попасть в зону действия артиллерийского огня полуострова.

Также аналитики заявляют, что президент России Владимир Путин создает условия для продолжения Россией затяжной высокоинтенсивной войны в Украине, а не переговорного урегулирования или выхода из нее.

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