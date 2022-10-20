Тревожные заявления Лукашенко и Генштаба ВСУ: почему угроза вторжения с РБ выросла в разы

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко фактически поставил жителям страны ультиматум, заявив, что если они хотят спокойной жизни, то должны беспрекословно слушать его указания. В Генштабе ВСУ отмечают, что угроза наступления России с территории Беларуси растет, ведь противник стремится отрезать цепи поставок западного оружия в Украину. О чем говорят последние события в Беларуси? Действительно ли есть риск повторного вторжения с севера? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Вторжение со стороны Беларуси. Фото: из открытых источников

Путин может решиться на такую авантюру как прорыв со стороны РБ

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий акцентирует, что угроза со стороны Беларуси существовала для нас всегда, с момента российского вторжения в феврале этого года.

"Группировка, которая находится на границе, может быть и подготовкой к нападению, и маневрами с целью такой подготовки, как было с 2021 года. Ясное дело, что постоянная угроза со стороны РБ заставляет нас держать в районе украино-белорусской границы немалую группировку. Она могла бы нам очень пригодится на востоке или юге, но… И это, конечно, откровенная игра официального Минска по правилам Москвы", – поясняет эксперт.

Он не исключает, что Путин, не имея возможности решить имеющимися силами проблемы российских оккупантов на юге и востоке Украины, может решиться на такую авантюру как прорыв со стороны РБ (либо чисто российской группировкой, либо российско-белорусской) через Луцк – к Львову.

"Если это получится, будут говорить – какая гениальная затея. Если всё провалится – никто, думаю, особо не удивится. Потому что провалы в последнее время – скорее правило для Кремля, чем исключение, – подчеркивает Алексей Голобуцкий. – Ну, а для Лукашенко, конечно, самоубийственно тянуть не имеющую ни боевого опыта, ни мотивации белорусскую армию в Украину. Вот он и крутится, как уж на сковороде. Но учитывая его абсолютную зависимость от путинского режима, если тот поставит вопрос ребром, самопровозглашенный президент вынужден будет выполнять все "хотелки" Путина".

Лукашенко пытается громкими заявлениями цементировать для себя некую опору, чтобы выкручиваться от давления Путина

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"Риски повторного вторжения со стороны РБ остаются – и не уменьшаются. На данный момент они недостаточны, чтобы говорить о безальтернативности такого сценария, но достаточны, чтобы все профильные службы в Украине были готовы к такому повороту событий. И они демонстрируют такую готовность".

Заявления же Лукашенко связаны, по мнению эксперта, с ростом социального напряжения в самой Беларуси. В том числе – категорического нежелания населения участвовать в войне против Украины.

"Вот Лукашенко и пытается громкими заявлениями цементировать для себя некую опору, чтобы выкручиваться от давления Путина, мечтающего втянуть РБ в прямое участие в войне, – считает Олег Саакян. – К тому же, в России явно недовольны даже позицией Лукашенко внутри ОДКБ, где Армения и Казахстан открыто, а РБ – полускрытно – саботируют позицию России, пытавшуюся привлечь к войне и этот блок".

Сейчас у России, даже в случае атаки со стороны РБ, гораздо больше вероятность провала, чем была в феврале

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что есть серьезный риск вторжения с севера.

"Россия уже мобилизовала около 200 тысяч человек – и попытается их применить, чтобы изменить ход войны. Возможно, снова угрожая столице Украины в результате вторжения со стороны Беларуси. Возможно, пытаясь разрушить логистические цепочки поставок оружия от наших партнеров (и тогда удар придется по западу Украины). Не исключены и попытки применить десанты", – предупреждает эксперт.

Но, отмечает он, боеспособность украинских войск гораздо выше, чему у российских и уж тем более – белорусских. К тому же, к нам поступает всё больше нового вооружения. Поэтому, констатирует Александр Палий, сейчас у России, даже в случае атаки со стороны РБ, гораздо больше вероятность провала, чем была в феврале.

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