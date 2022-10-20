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На фоне участившихся воздушных тревог Залужный обратился к украинцам

Валерий Залужный заверил, что ПВО и ПРО работают эффективно

сегодня, 12:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обратился к гражданам Украины с призывом сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Уверил в эффективности работы ПВО и ПРО. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу Валерия Залужного.

На фоне участившихся воздушных тревог Залужный обратился к украинцам

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", — отметил Валерий Залужный.

Стоит отметить, что по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0LfQYB2VMNNLodS8VbtjfyPt7r7nhqcryHpXmBxYg2nK6axCVq27c1VqarhpTa3vhl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:38

Що такого сталось, що знадобилось терміново заспокоювати приречених на смерть? Ах так, точно, Росія воює з повітря, а ми все ретельно тримаємо в концтаборі м'ясо, яке в будь-який момент може знадобитися. Приречені на смерть мотивовано захищають корупцію і Європу від спровокованого (ще в Омані) бункерним, у теплій ванні, божевільним братнього ворога.

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