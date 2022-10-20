На фоне участившихся воздушных тревог Залужный обратился к украинцам

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обратился к гражданам Украины с призывом сохранять спокойствие во время воздушных тревог. Уверил в эффективности работы ПВО и ПРО. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу Валерия Залужного.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!", — отметил Валерий Залужный.

Стоит отметить, что по всей территории Украины, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога.

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