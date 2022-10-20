Россияне оставляют Херсон или блефуют – о чем говорят последние действия оккупантов на юге

В России начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих войск с правого берега Днепра и потерю Херсона, сообщает Институт изучения войны (ISW). Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят последние действия оккупантов на Херсонщине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Херсон. Фото: из открытых источников

Вероятность выхода оккупантов из Херсона достаточно высока, причем счет, похоже, уже идет на дни

Офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец поясняет:

"Оккупанты уже провели информационно-психологическую операцию (ИПСО) относительно готовящегося вывода своих войск с правого берега Днепра. Эвакуацию гражданских российская военщина будет использовать с целью создания живого щита. То есть, переправляться станут вперемешку – военные и гражданские. Чтобы ВСУ не могли наносить удары по отступающим представителям группировки противника".

Эксперт напоминает, что командующий российскими оккупационными войсками – Суровикин – уже предупредил о "сложных решениях", которые придется принимать на Херсонском направлении.

"Вражеская пропаганда уже вовсю трубит о том, что ВСУ якобы готовят подрыв Каховской дамбы. Это фактически угроза – мол, если будете преследовать наши мужественно отступающие войска, мы подорвем дамбу (списав всё на "укров"), следствием чего станет временное наводнение. Подчеркиваю, это русская ИПСО. Подтверждающая, что вероятность выхода оккупантов из Херсона достаточно высока. Причем счет, похоже, уже идет на дни", – заключает Тарас Березовец.

В случае ухода россиян из Херсона Украина возвращает себе контроль над единственным областным центром, захваченным теми с 24 февраля

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак признался, что настороженно относится к таким открыто и заранее анонсированным заявлениям Российской Федерации о возможном оставлении Херсона.

"От российской стороны можно ожидать любую провокацию, начиная от возможного тотального минирования города – и заканчивая массовым расстрелом гражданского населения, ожидающего эвакуации (с перекладыванием вины на вооруженные силы Украины). Если же представить, что РФ "жестом доброй воли" оставит Херсон, то это будет огромнейшей военной, идеологической и политической потерей для Кремля, которую он попытается компенсировать очередными массовыми ударами по объектам украинской инфраструктуры", – прогнозирует эксперт.

Он отмечает, что в случае ухода россиян из Херсона Украина возвращает себе контроль над единственным областным центром, захваченным теми с 24 февраля. А также получает возможность установить огневой контроль над дорогами, по которым идет снабжение российской группировки из Крыма.

"Таким образом, это невероятно усложнит положение и снабжение российских войск на левом берегу Херсонской области", – подчеркивает Иван Ступак.

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