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Выезд мужчин за границу: в ОП оценили перспективы снятия ограничений

Может быть потребность в усилении мобилизации в Украине

сегодня, 10:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские власти пока не готовы обсуждать вопрос о том, чтобы разрешить выезд мужчин за границу. Также не обсуждается вопрос о том, чтобы сделать исключение для студентов, дальнобойщиков и моряков. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире "Фейгин LIVE" высказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Выезд мужчин за границу: в ОП оценили перспективы снятия ограничений

Граница Украины. Фото из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что рассказы о мобилизации 300 тысяч человек в России не соответствуют действительности и в планах Кремля мобилизовать как минимум миллион человек. Если предположить, что как минимум 500 тысяч человек Кремль перебросит в Украину, то нашей стране придется увеличивать темпы мобилизации.

По словам Алексея Арестовича, мобилизация в Украине не прекращается и сейчас, но, где брать людей для защиты страны, если мужчины начнут выезжать за границу. Когда станет вопрос о существовании страны, о ее будущем, то время будет не до зарабатывания денег. 

"Сколько вернется назад... У нас эта схема не отработана. Поэтому несмотря на непопулярность этого решения, все дружно сидим и никуда не едем. Министры, советники. Все", – заявил Арестович.

Стоит отметить, что 15 августа Верховная Рада Украины продолжила всеобщую мобилизацию и военное положение до 21 ноября.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский президент Путин на заседании Совбеза РФ объявил о решении ввести военное положение в т.н. "ЛНР", "ДНР", а также подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областей (всё это на бумаге аннексировано страной-агрессором). Также он обвинил Украину в отказе от переговоров. Мол, "киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы". О чём говорят подобные заявления? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 09:30

ти тварюко лжива Олексій Арестович йди воюй, а не тільки бриши людям.

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