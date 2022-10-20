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В США рассказали, на что готовы пойти в России, чтобы оправдать сдачу Херсонщины

Россияне хотят прикрыть свой провал на Херсонщине ударом по Каховской ГЭС

сегодня, 07:40 comments2180
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне создают информационное поле для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС, чтобы оправдать или прикрыть свое отступление на Херсонщине. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны.

В США рассказали, на что готовы пойти в России, чтобы оправдать сдачу Херсонщины

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Российское военное руководство, очевидно, сделало выводы из предыдущих неудач на Харьковщине и пытается смягчить последствия неспособности защититься от еще одного успешного украинского наступления.

Сейчас российские власти, вероятно, создают информационные условия для оправдания отступления России и значительных территориальных потерь в Херсонской области. Командующий российскими вооруженными силами в Украине Сергей Суровикин заявил о "непростых решениях" по Херсонской области и обвинил Украину в планировании ударов по инфраструктуре Херсонщины.  Херсонский коллаборационист Владимир Сальдо объявил об "эвакуации" в ожидании украинского наступления.

Российские военные могут полагать, что прорыв дамбы прикроет их отступление с правого берега Днепра и остановит или задержит украинское продвижение. Суровикин заявил, что получил информацию о том, что Киев намерен нанести удар по дамбе Каховской ГЭС, что, по его словам, вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар выше по течению от Херсона.

ISW пишет, что Кремль может использовать такую атаку, чтобы затмить новости о своем уже третьем унизительном отходе. Также такая атака способствовала бы российской пропаганде, которая пытается выставить Украину террористическим государством.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-19
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