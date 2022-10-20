Военное положение Путина на оккупированных территориях и реакция Зеленского: как быть украинцам

В вечернем обращении 19 октября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, обратился к жителям территорий Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас контролирует рф. Он просил их максимально избегать мобилизации, а если россияне всё же заберут их в армию, стараться сдаваться в плен ВСУ. Указ же путина о введении военного положения на временно оккупированных украинских территориях Зеленский назвал "истерикой у товарищей-чекистов". Действительно ли новые решения путинского режима – истерика? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Введение военного положения свидетельствует о том, что путин и путинизм – чем дальше, тем больше копируют Гитлера и гитлеризм

По мнению политического аналитика Павла Нусса, введение российским режимом военного положения на украинской территории является не просто является незаконным, но и походит на безысходность. Но оккупанты, отмечает он, никогда не считаются с законами стран, на которые они нападают.

Военное положение нужно путину по ряду причин, уверен эксперт. Ведение комендантского часа и проверок документов и обысков – для борьбы с украинским движением сопротивления, которые не дают покоя оккупантам и коллаборантам. Возможность тотальной прослушки – для легального контроля за коммуникациями, включая телефонные переговоры. Эвакуация, в том числе, объектов хозяйственного назначения – для ограбления Украины.

"Также введение военного положения свидетельствует о том, что путин и путинизм – чем дальше, тем больше копируют Гитлера и гитлеризм. То есть, нацистский режим, при котором оккупированные территории постоянно жили в режиме военного положения, хотя он так и не назывался. При этом существовала трудовая повинность на оккупантов, а гестапо могло проводить обыски где угодно, когда угодно и у кого угодно", – отмечает Павел Нусс.

Он полностью поддерживает призывы президента Зеленского к жителям оккупированных территорий – касательно необходимости сдаваться в плен в случае насильственной мобилизации.

"Более того, я и сам как херсонец неоднократно обращался к своим землякам игнорировать эвакуацию и мобилизацию", – поделился аналитик.

Украине следует более четко проартикулировать людям на оккупированных территориях алгоритмы поведения и последствия пребывания под властью рф

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний уверен, что после того, как путин объявил аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, объявление военного положения там было делом время.

"И вот, с полуночи 20 октября на оккупированных территориях введено это самое военное положение. Оно предусматривает ограничение передвижения, выезда за пределы страны, эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, введение комендантского часа и другие мероприятия. На деле на этих территориях военные и спецслужбы получат неограниченные права, что узаконит их противоправные действия в отношении гражданского населения. И если раньше на оккупированных территориях давление на местное население оказывалось де-факто, то сейчас захватчики для своих действий получат и юридическую основу", – поясняет Юрий Подорожний.

По его словам, россияне готовятся к эвакуации (а фактически – грабежу) на оккупированных территориях.

"Будут вывозить всё – от комбайнов до культурных ценностей в музеях, от оборудования с заводов – до оборудования из медицинских учреждений. Но кража материальных ценностей – ничто по сравнению с принудительным переселением украинцев в рф. Это привычная практика россии в "освоении новых территорий", когда из одного региона по принуждению вывозят, а на их место заселяют россиян. Таким образом, кремль меняет национальный состав новых территорий под соусом заботы о местном населении, которое может попасть в зону боевых действий", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что для местного населения введение военного положения будет иметь катастрофические последствия.

"Теперь тамошние мужчины обязаны будут служить в российской армии – и именно их, прежде всего, будут превращать в "живое мясо", которое станут отправлять на смерть. Президент Зеленский, обратившийся к гражданам на оккупированных территориях, понимая всю сложность ситуации, призывает украинцев избегать призыва в ряды армии агрессора. А если этого не удалось избежать – сдаваться в плен. В данном случае Украине следует более четко проартикулировать людям на оккупированных территориях алгоритмы поведения и последствия пребывания под властью рф", – считает Юрий Подорожний.

По его мнению, трудно не согласится и с заявлением Зеленского, что введение рашистами военного положения похоже на истерику граждан-чекистов.

"путин выдает желаемое за действительное, создавая реальность, адекватную его восприятию и, возможно, обусловленную его физическим состоянием под действием лекарств, которые он принимает. К тому же, эта истерика вызвана тем, что Москва понимает свое временное пребывание на оккупированных территориях. Именно поэтому военное положение со стороны оккупантов является, по сути, ограблением и максимальным истреблением или вывозом местного населения – перед тем, как покинуть данные территории. Иначе, зачем рф превращать эти регионы в разрушенную и сожженную землю? Это истерическое состояние принесет много вреда и людям, и землям, но оно показывает неспособность россиян надолго закрепиться в Украине".

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