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В Минобороны РФ признались – уже подготовилось к подрыву "грязной бомбы"

В российском оборонном ведомстве сообщают, что силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения

сегодня, 18:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны РФ так настойчиво пугают мир последствиями якобы применения Украиной "грязной бомбы", что уже заявляют, что привели в готовность силы и средства, чтобы действовать в условиях "радиоактивного заражения". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

В Минобороны РФ признались – уже подготовилось к подрыву "грязной бомбы"

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пусть Запад сам решает, реагировать ему на предупреждения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о "грязной бомбе" или нет. 

"Дело в том, что их (Запада) недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо", — заявил Дмитрий Песков.

В Минобороны России раскрыли сценарий применения бомбы. Там говорят, что ее подрыв приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров. Также оборонное ведомство РФ пугает увеличением потока беженцев в Европу после взрыва.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обращении к украинцам президент Владимир Зеленский, среди прочего, прокомментировал многочисленные звонки главы Минобороны РФ Шойгу своим западным коллегам касательно якобы готовящейся украинской стороной провокации с применением "грязной бомбы". Зеленский назвал это "телефонной каруселью", подчеркнув, что все "понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне". Он также призвал мир максимально жестко отреагировать на то, что Россия "подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг". О чем говорит очередная истерика страны-агрессора, на которую уже отреагировал и Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/183053?fbclid=IwAR0YGxrLkX6sWxc2vgvjyiK0GKKcThrNJNyPjqxuewDlftsA58vL-avttnI
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