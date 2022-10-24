Очередная истерика страны-агрессора: о чем это говорит – какими заявлениями должен ответить Запад

В вечернем обращении 23 октября президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, прокомментировал многочисленные звонки главы Минобороны РФ Шойгу своим западным коллегам касательно якобы готовящейся украинской стороной провокации с применением "грязной бомбы". Зеленский назвал это "телефонной каруселью", подчеркнув, что все "понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне". Он также призвал мир максимально жестко отреагировать на то, что Россия "подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг". О чем говорит очередная истерика страны-агрессора, на которую уже отреагировал и Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Необходимы четкие заявления ядерных держав, включая стран-гарантов Будапештского меморандума, плюс США и Великобритании

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что Зеленский озвучил то, что и так известно, и что в психологии называется – проекцией. Это когда оппонента обвиняют в тех действиях, которые хочет совершать тот, кто обвиняет.

"Мы помним 2014 год, когда Россия обвиняла Украину, что, мол, вот-вот в Крым приедут поезда с "бандеровцами", начнутся репрессии против русскоязычного населения, захваты админзданий и так далее. Вскоре после этого РФ сделала именно это – только по отношению к Украине и украиноязычному населению. В Крыму и на Донбассе были захвачены админздания, начались репрессии против всего, что связано с Украиной", – напоминает эксперт.

По его мнению, нынешние заявления страны-агрессора демонстрирует, что РФ продолжает ту же политику.

"К этим обвинениям нужно относиться как к обнародованию ее планов. И касательно вероятного применения ядерного оружия, и касательно вероятного подрыва дамбы Каховской ГЭС, и касательно применения "грязной бомбы". Применение оружия массового поражения жертвой агрессии на своей территории абсолютно нелогично. Это заражение своей территории на десятки, а то и сотни лет, убийство своего населения, – поясняет Павел Жовниренко. – Со стороны Запада сейчас нужны не просто заявления в стиле – они понимают, кто на самом деле может применить "грязную бомбу" или что-то в этом роде. Необходимы четкие заявления ядерных держав, включая стран-гарантов Будапештского меморандума (и соответственно территориальной целостности и суверенитета Украины) – США и Великобритании (плюс Франция), что любое применения оружия массового поражений против нашей страны будет считаться его применением Россией. И приравниваться к нанесению удара этим оружием по Европе и США. С немедленной соответствующей реакций".

Заявление Шойгу о "грязной бомбе" — это еще один глупый шаг, сделанный под копирку

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

"Кремль может делать только две вещи – врать и пугать. Основными инструментами российской политики всегда были ложь и страх. Когда Путин впервые становился президентом, российский народ пугали чеченскими террористами, организовав теракты на Каширском шоссе в Москве. В феврале 2014-го года жителей Крыма пугали "поездом с жидобандеровцыми", который, якобы, должен был приехать в Севастополь. Россиян, в то же время, пугали Дмитрием Ярошем, который, якобы, хотел объединиться с Доку Умаровым и стать президентом Украины. Потом россиян пугали американскими лабораториями в Украине и перелетными птицами, которые заражают, якобы, россиян биологическим оружием. А также перевранными словами Зеленского о том, что Украина возобновит производство ядерного оружия".

Сегодня с утра, продолжает эксперт, российские медиа распространяют уже новую историю о том, что Украина якобы готовит провокационный обстрел собственных мирных граждан в Волчанске, чтобы обвинить в этом российских военных.

"Заявление Шойгу о "грязной бомбе" — это еще один глупый шаг, сделанный под копирку. Ибо, ничего, кроме как врать и пугать, россияне не умеют. Теперь они пугают мировое сообщество взрывом "грязной бомбы", чтобы на Зеленского надавили перед ноябрьским саммитом G20 и подтолкнули к переговорам с Путиным... "А не то — взорвем "грязную бомбу" и свалим это всё на украинцев" — в этом и заключается план Шойгу", – поясняет Дмитрий Золотухин.

При этом он не исключает, что российская армия может взорвать "грязную бомбу" на территории Украины или даже на своей территории (например, в Белгородской области или в Крыму), чтобы обвинить в этом Украину.

"Идиотские решения стали признаком российской политики в последний период. Но, ввиду повторяемости действий постоянного вранья и пугания, похоже, что настоящие мотивы этих угроз читаются довольно однозначно", – констатирует эксперт.

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