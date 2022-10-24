В США рассказали, зачем Шойгу звонил министрам обороны западных государств

Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, запугивая министров обороны стран из Альянса 23 октября, потому что Россия сталкивается с военными неудачами. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института исследования войны (ISW).

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

В ISW обращают внимание, что министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе". Российские государственные средства массовой информации распространяли это ложное и бессмысленное заявление. По версии пропагандистов, Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы.

Отмечается, что отчеты Министерства обороны России о звонках содержат незначительные расхождения: в них утверждается, что Шойгу обсуждал "устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации" в Украине в разговоре со своим французским коллегой; обсуждал "ситуацию в Украине" и делал ложные заявления о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" в разговорах с Великобританией, Францией и Турцией; и просто обсуждал ситуацию в Украине без упоминания о "грязной бомбе" в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином. Последний раз Шойгу разговаривал с министром Остином 21 октября.

Представители США, Великобритании и Украины категорически отрицали и осудили ложные обвинения Шойгу, а министр обороны США Остин позвонил своему британскому коллеге Бену Уоллесу после разговора с Шойгу.

Комментарии Шойгу вряд ли предвещают ядерный теракт против одного или нескольких крупных украинских населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать или заставить Запад прекратить помощь Украине.

Кроме того, Кремль вряд ли готовит атаку с использованием "грязных бомб" под фальшивым флагом. Заявления Шойгу являются продолжением длительной российской информационной кампании. Кремль заявлял, что западные государства помогут Украине осуществить атаку с применением оружия массового уничтожения под чужим флагом, начиная с февраля. В апреле МО России заявило, что располагает информацией о том, что США "готовят провокации для обвинения Вооруженных сил России в использовании химического, биологического или тактического ядерного оружия". Российские пропагандистские СМИ неоднократно утверждали, что западные государства поддерживают разработку Украиной ядерного оружия и планируют атаки под чужим флагом.

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