Когда закончится энергетический террор РФ: как может помочь Запад – что могут сделать сами украинцы

В вечернем обращении 22 октября президент Украины Владимир Зеленский после очередных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры снова призвал украинцев экономить свет. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Россия с 10 октября нанесла ущерб, по меньшей мере, половине тепловых генерирующих мощностей Украины. Как противостоять такого рода террору? Что должны сделать и сама Украина, и государства-партнеры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по энергетическим объектам. Фото: из открытых источников

Нужно использовать все доступные средства ПВО для защиты объектов энергетики



Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин обращает внимание, что основной тезис – не экономия электроэнергии, а снижение потребления в часы утреннего и вечернего пиков.

"Снижение потребления в эти часы снижает нагрузку на энергосистему, а это крайне важно в условиях нанесения разрушений тепловой генерации и магистральным подстанциям. То есть, именно объектам, отвечающим за маневрирование энергосистемы, когда возникает повышенный спрос на электроэнергию. Такие пики определяются в основном потребностями населения и началом работы производства утром, а также ещё большим спросом населения и системами освещения, водоснабжения вечером, после окончания рабочего дня", – поясняет эксперт.

Он назвал ряд мер, которые могут сгладить ситуацию.

Первое – это защита всеми доступными средствами ПВО объектов энергетики.

"К сожалению, в погоне за самыми современными системами были забыты старые зенитные пулеметы и орудия, которые элементарно могут уничтожать иранские ударные "мопеды", которые сильно отвлекают наши ПВО от борьбы с крылатыми ракетами. Но, вроде, об этом вспомнили – и подняли их на боевое дежурство. Как следствие, количество уничтоженных беспилотников постоянно растет", – отмечает Игорь Черкашин.

Что касается потребителей, то эксперт считает необходимым создать стимулирование для крупных потребителей среди населения и бизнеса с бюджетом за счет расширения трехзонного учета потребления (когда за потребление в часы пиков нужно платить в три раза больше, чем ночью, когда есть свободные мощности). Для этого, поясняет Игорь Черкашин, нужно перепрограммировать цифровые счетчики на три тарифа и полностью отказаться от двухтарифного учета у населения – как ничего не дающего по сокращению пиковых нагрузок.

Второе – создать общенациональную систему кризисного энергоменеджмента при участии Минэнерго, Держэнергоэффективности, Держэнергонагляда и НКРЭКУ.

"Разнообразные советы в медиа – хорошо, но не системно. Нужна системная профессиональная помощь громадам нон-стоп. И это должен быть не проект для очередных активистов-многостаночников на грантах, а целевые усилия государства при поддержке международных организаций", – считает эксперт.

Третье – целевая медийная поддержка, которая поясняла бы населению, в чём суть ограничений.

"Что это не "экономия света", а помощь в устойчивости энергосистемы за счёт снижения нагрузок, особенно мощными электроприборами, включаемыми в часы пиковых нагрузок, – акцентирует Игорь Черкашин. – Нужно популярно пояснить элементарные вещи, что, например, электрический обогреватель расходует в три раза больше электроэнергии, чем обогрев помещения при помощи сплит системы (кондиционера). Многие уверены, что нельзя использовать сплит для обогрева и даже не подозревают о таких возможностях. Многие считают, что, включая 2,5 кВт электрочайник в часы пиков "на минуточку" не участвуют в перегрузках системы. А ведь таких пользователей миллионы по стране. Если есть дома газ, перейдите на традиционные чайники, если только электрика, то кипятите после 23 или до 7 утра и заливайте кипяток в термос на день. Не надо сидеть в темноте при стеориновых свечах, дыша химией – используйте светодиодные светильники с резервным питанием. Таких нюансов множество, ими надо интересоваться и применять. В противном случае диспетчера энергосистемы будут использовать крайние меры для удержания энергосистемы, принудительное отключение потребителей на какое-то время. Также важно понимать, что ситуация будет усугубляться до победы над агрессором. Берегите себя и учитесь жить в новых условиях".

Экономика и энергетика сейчас плотно завязаны на военке

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что в экономическом смысле справиться с энергетическим террором невозможно. Только военными методами.

"Нам нужно больше и лучше систем ПВО. Сейчас сбиваем 60% ракет и дронов, а если сбивать 90%, то ущерб, конечно, будет меньше. Пока же происходит так: оккупанты что-то разбивают, мы через какое-то время чиним (если это возможно), потом опять "прилеты". Тупик", – поясняет эксперт.

По его словам, Запад нам обещал помочь отремонтировать те или иные объекты, предоставить некое оборудование. Но он не сможет решать ВСЕ наши проблемы, уверен Александр Охрименко.

"К примеру, поставки энергооборудования, что нам обещают, во-первых, растянутся на несколько лет (а нам всё нужно здесь и сейчас), а во-вторых – всё это может быть выведено из строя обстрелами, – отмечает эксперт. – Потому и энергосбережение особого эффекта во время войны не даст. Что сберегать, если те или иные энергетические объекты опять разнесли? Так что экономика и энергетика сейчас плотно завязаны на военке. И решать эти проблемы можно только военным мерами".

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