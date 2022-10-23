Ядерный удар РФ по Банковой: какая вероятность – о чем говорит предупреждение Зеленского

Если РФ нанесет ядерный удар по центру принятия решений в Украине, мир должен нанести симметричный удар по центру принятия решений в России. Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, отвечая на вопрос о реальности применения РФ ядерного оружия. Как оцениваете подобного рода заявления? Какова вероятность, что страна-агрессор решится на ядерный или иной удар по центру принятия решений в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

РФ должна понять – решись она на ядерный удар, прилетит и ей

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Абсолютно правильное заявление украинского руководства. Понятно, что, если Россия решится применить ядерное оружие против Украины, Запад должен реагировать симметрично. Пока же лучшим ответом является политика сдерживания времен "Холодной войны". Она строилась на обещании неминуемого возмездия. Так, в СССР говорили об алгоритме "Мертвая рука", который мог запустить ракеты даже в случае, если бы по Советскому Союзу был нанесен ядерный удар, а всё руководство погибло. И ракеты всё равно бы взлетели. Такие же системы существовали на Западе. И это сдерживало два блока от применения ядерного оружия".

Вот так и РФ, по мнению эксперта, должна понять – решись она на ядерный удар, прилетит и ей. И Запад, по мнению Игоря Рейтеровича, должен четко демонстрировать, что готов жестко отреагировать на любые действия россиян по применению ядерного оружия.

"Это не обязательно будет ответный ядерный удар, но, к примеру, нанесение колоссального урона другими ракетами. Возможности у Запада для этого есть. И правильно, что Зеленский на этом акцентирует внимание, подстегивая те же страны НАТО, чтобы они более активно об этом говорили, проводили соответствующие учения, всячески демонстрировали России готовность к ответным действиям", – отмечает эксперт.

Вероятность нанесения ядерного удара РФ по центрам принятия решения в Украине (Киев, Банковая) по состоянию на сегодня он оценивает как чрезвычайно низкую. Потому что, поясняет Игорь Рейтерович, это не просто переход очередной "красной линии", но ситуация, которая поставит мир на грань ядерной войны. И в РФ это, похоже, понимают.

"Киев – огромный мегаполис с громадным количеством мирных жителей. И аргументировать подобные удары какими-либо военными целями не получится, – уверен эксперт. – В Кремле и так огромные проблемы с объяснением, почему россияне уничтожают критическую инфраструктуру в Украине. Где тут логика? Что это за "специальная военная операция", когда основные удары наносятся не по украинской армии (которая дает противнику по зубам), а – целенаправленно – по мирному населению и объектам энергетики. Так что скорее ядерные удары по мегаполисам останутся на уровне угроз. Воплотись они в жизнь, это выпустит джина из бутылки – и загнать его назад будет практические невозможно".

А вот применение такого оружия на поле боя или в воздухе, на большой высоте, чтобы нанести урон системе связи и так далее – возможно, считает Игорь Рейтерович. И мы, акцентирует он, должны внимательно следить за всеми подобными учениями россиян. Разрабатывать алгоритм неких ответных действий. И требовать от наших союзников более адекватной, оперативной и в хорошем смысле – радикальной – реакции на подобные угрозы со стороны РФ.

Российское высшее военное руководство вряд ли поддержит Путина, попытайся тот воплотить в жизнь ядерные угрозы

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, вероятность того, что агрессор применит ядерное оружие, даже тактическое, на данный момент низкая. Тем не менее, такой сценарий полностью исключать нельзя, считает он.

"Подобная инициатива, если и будет, станет исходить лично от Путина. Но не факт, что ему это удастся. Запуск ядерных ракет – это не просто нажатие кнопки одним человеком. Это целый процесс, в котором задействован ряд людей. И не факт, что в этой цепочке все поддержат такой самоубийственный шаг. Так что тут речь о том, насколько очередные безумные путинские идеи будет поддерживать верхушка Минобороны. Но, – подчеркивает эксперт, – такой шаг как жест полного отчаяния из-за поражений на фронте, со стороны Кремля возможен. Для деморализации украинцев, нашего руководства и так далее".

Заявление Зеленского, которые мы сейчас обсуждаем, это в каком-то смысле попытка защиты, поясняет Дмитрий Воронков. Чтобы напомнить Кремлю о фатальных для самих россиян последствиях ядерного безумства.

"Если говорить о Западе, думаю, что в случае такого ужасного сценария – реакция обязательно последует. Не обязательно это будет ядерный удар, но сокрушительного оружия другого плана у Запад хватает. Та же Британия может первой решиться на такие действия. А ее примеру последует США. В итоге произойдет уничтожение России как государства, – отмечает политолог. – Но пока об этом говорить рано. К примеру, Пентагон уже отметил, что не видит, чтобы Россия готовилась к ядерному удару. К тому же, такая ракета может просто не долететь — ее собьют наши союзники, не исключено, что над территорией страны-агрессора. Именно поэтому я считаю, что российское высшее военное руководство вряд ли поддержит Путина, попытайся тот воплотить в жизнь ядерные угрозы".

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