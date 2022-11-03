Разрушен основной штаб россиян в Мелитополе: подробности удара ВСУ

Утром, 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе началось со взрывов. В результате взрывов разрушена часть завода, где размещался основной штаб российских захватчиков. В южной части города была целая серия взрывов. очень шумно. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: Телеграмм Ивана Федорова

"Хлопок вместо будильника для оккупантов Мелитополя. По предварительным данным разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов. Считаем количество ликвидированных орков", — написал градоначальник.

Стоит отметить, что жители Мелитополя живут под оккупацией с 26 февраля 2022 года находится под оккупацией россиян. Из города уехало более половины жителей.

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