Разрушен основной штаб россиян в Мелитополе: подробности удара ВСУ

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Кравцев Сергей
Утром, 3 ноября, во временно оккупированном Мелитополе началось со взрывов. В результате взрывов разрушена часть завода, где размещался основной штаб российских захватчиков. В южной части города была целая серия взрывов. очень шумно. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Мелитополь. Фото: Телеграмм Ивана Федорова
Стоит отметить, что жители Мелитополя живут под оккупацией с 26 февраля 2022 года находится под оккупацией россиян. Из города уехало более половины жителей.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг и пятницу в Германии состоится встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7. Главными вопросами на повестке дня будет Украина и российская агрессия, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие ожидания от этой встречи? Стоит ли рассчитывать на некие прорывные решения? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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