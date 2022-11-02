РФ снова будет качать тему переговоров: зачем это кремлю – есть ли шанс на возобновление диалога

Россияне продолжают качать тему переговорного кейса. И явно активизируют ее в преддверии саммита "Большой двадцатки", намеченного на середину ноября. Каковы перспективы переговоров? При каких условиях они станут возможными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Суть готовности кремля к переговорам – останавливаем боевые действия и пересматриваем государственные границы

Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский рассуждает так:

"Кремль, действительно, готов к переговорам с Украиной в любой момент. Вопрос только в том, какой результат переговоров россия считает для себя приемлемым – и есть ли смысл Украине при таких ожиданиях выходить на переговоры с агрессором. В кремле понимают, что война с Украиной проиграна. Но это не означает, что там отказались от планов повторно поработить Украину. Россиянам просто нужна передышка для накопления новых сил, чтобы продолжить достижение поставленной стратегической цели по Украине – новое порабощение".

Вероятнее всего, продолжает эксперт, в ходе желанных для кремля переговоров будет сформулирована позиция закрепления за россией оккупированных территорий Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей.

"Кремль был бы не против сохранить за собой также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Новые территории – как плацдарм для следующей войны и постоянного давления на Украину в ходе ее подготовки", – отмечает Юрий Смелянский.

То есть, поясняет он, суть готовности кремля к переговорам – останавливаем боевые действия и пересматриваем государственные границы. Пусть, мол, Украина откажется от части своих территорий – и россия снова пообещает уважать государственный суверенитет Украины. На какое-то время, пока в рф будет идти подготовка к новой войне против нашей страны.

"Помним, что любые соглашения с россией не стоят и бумаги, на которой они написаны. Если переговоры начнутся и пройдут в таком варианте – Украина проиграла, а власти рф расскажут своему электорату о новой великой российской победе. Истерия настроений на новое завоевание Украины будет набирать обороты в процессе подготовки к новой войне, – предупреждает Юрий Смелянский. – Условиями реальных переговоров является выход ВСУ на международно-признанные границы Украины, полная деоккупация суверенной территории Украины".

Кремль просто в очередной раз лжет, пытаясь имитировать некое движение вперед в переговорном процессе

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает, что на данный момент нет перспектив для переговоров.

"Со стороны Кремля происходит лишь имитация желания переговоров с одновременной попыткой обвинить Украину, что есть некая "добрая воля" Москвы, а Киев игнорирует протянутую руку", – поясняет эксперт.

При этом, акцентирует он, позиция Кремля совершенно не изменилась. Российские власти хотят развала нашей страны, подчинения украинской территории. И это их "переговорная позиция".

"Та позиция, которая сформулировал президент Украины – абсолютно правильная. Напомню, что она заключается в следующем: мы готовы сесть за стол переговоров лишь после того, как будут освобождены все захваченные агрессором украинские территории, включая Донбасс и Крым. Причем предметом переговоров при таком раскладе будут лишь репарации, компенсации со стороны РФ – Украинскому Государству, бизнесу и гражданам, пострадавшим от российской агрессии во всех ее проявлениях и фазах, начиная с 2014 года. Пока же Кремль просто в очередной раз лжет, пытаясь имитировать некое движение вперед в переговорном процессе", – констатирует Андрей Сенченко.

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