Украина уже знает, как бороться с иранскими ракетами: Ермак раскрыл подробности

ВСУ уже знают, как бороться с иранскими дронами, которые появились на вооружении в России. Украинцы научились сбивать иранские дроны из стрелкового оружия. Теперь перед Украиной стоит новый вызов – как научиться бороться с иранскими ракетами. Киев ведет переговоры о получении зенитно-ракетных комплексов, чтобы иметь надежную защиту против ракет иранского производства. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

"Война – шахматная партия. 12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь. Россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для нас этих "бляшанок" средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие", – написал Андрей Ермак.

По его словам, украинские власти уже работают нал тем, чтобы как можно быстрее получить современных ЗРК, чтобы защититься от продолжающегося террора против нашей страны.

Андрей Ермак подчеркнул, что в военных шахматах Украина должна быть на шаг впереди.

Высказался глава ОП и о том, что Россия любым путем пытается заполучить иранские ракеты. Это, по ловам Ермака, еще раз подтверждает тезис о том, что западные санкции работают и их результат уже виден всем.

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