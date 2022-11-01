Турция и ООН заявляют, что зерновая сделка в силе: что это значит – как может отреагировать Россия

ООН не видит оснований считать, что атака на Черноморский флот рф нарушила условия зерновой сделки, которые решили сорвать россияне. Об этом заявил заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Турция также заявила, что сделка – в силе. В свою очередь, российский диктатор Путин заявил, что сделка приостановлена якобы из-за ударов по кораблям страны-агрессора в Севастополе. Как события могут развиваться дальше? Может ли Анкара пойти на обострение с Москвой? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Окончательно ситуация будет определена на переговорах между Эрдоганом и путиным

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отмечает:

"Здесь вопрос в том, готова ли сама россия к решительным действиям? Похоже, что нет. Это означает, что Турции и ООН не нужно делать никаких резких движений, а скорее продолжать поступать так, как было до решения москвы".

По мнению эксперта, окончательно ситуация будет определена на переговорах между Эрдоганом и путиным.

"До этого момента мы увидим и услышим много "белого шума", в большинстве своем пустого, – считает Игорь Семиволос. – Обострение отношений между путиным и Эродоганом не прогнозирую".

Турецкие корабли вполне могут обеспечить безопасный проход балкеров по коридору и без участия российских кораблей

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что Турция проявляет большую субъектность в вопросе обеспечения зернового соглашения.

"Слова Эрдогана, что так называемый выход рф из соглашения не ограничит проход суден, в очередной раз показывают, что Турция не будет идти на поводу у российского диктатора. Турецкие корабли вполне могут обеспечить безопасный проход балкеров по коридору и без участия российских кораблей", – отмечает Сергей Быков.

По его мнению, россияне в очередной раз пытаются начать "голодные игры" и спровоцировать очередной виток голода в самых бедных странах.

Гипотетическая атака российских кораблей на судна зернового конвоя будет очень негативно воспринята и Турцией, и другими странами

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает, что нет никаких оснований считать, будто Украина нарушила условия "зерновой сделки". Что касается атаки на корабли Черноморского флота, то они, подчеркивает эксперт, являются законной военной целью. Более того, как известно, с этих кораблей наносились ракетные удары по территории Украины.

"Но российское руководство вынуждено было отреагировать, поскольку успешная атака на гордость путина очень уязвляет его самодержавное самолюбие. А атаку можно считать успешной даже с учетом того, что пока нет понимания реального масштаба повреждений кораблей черноморского флота. Сам факт, что Украина нанесла удар в "сердце Крыма" — уже унижение для рф", – поясняет Михаил Дяденко.

Но, продолжает он, международный демарш росии может сдуться, поскольку дальнейшие шаги рф ограничены ее реальными возможностями.

"Так, гипотетическая атака российских кораблей на судна зернового конвоя будет очень негативно воспринята и Турцией, и другими странами, которые если и не поддерживают рф, то, по крайней мере, не поддерживают, как могли бы, а то и вовсе, – Украину. Более того, российские корабли сами могут стать мишенью и фактически уже не имеют возможности свободно перемещаться по Черному морю в зоне, близкой к территориальным водам Украины, – акцентирует Михаил Дяденко. – Кроме того, позиция Анкары позволяет россии частично обходить и нивелировать санкционное давление, поэтому для рф очень важно сохранить как минимум существующий уровень двусторонних отношений".

Скорей всего, москва ограничится якобы получением заверений, что со стороны Украины не буде больше подобных "провокаций", предполагает эксперт.

"Хотя, понятно, что никто таких гарантий давать не будет и не собирается этого делать, – отмечает он. – Если же произойдет очередное "помутнение остатков разума" и россия попытается блокировать судна, которые перевозят зерно, то не исключено, что они могут быть взяты под конвой сил Турции, что приведет к патовой ситуации для москвы".

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