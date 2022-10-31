Кремль возобновляет шантаж голодом: к чему он ведет – кто или что может заставить РФ одуматься

В вечернем обращении 30 октября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход России из зерновой сделки, заявил, что РФ ставит мир на грань продовольственного кризиса и является единственным виновником того, что продукты питания сейчас будут дорожать. По данным Мининфраструктуры Украины, страна-агрессор фактически заблокировала движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из нашей страны, либо следуют за ним. Между тем, появились данные, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "черноморской инициативы". Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали ситуацию вокруг зерновой сделки.

Зерно. Фото: из открытых источников

Больше санкций против России и оружия для Украины помогут поставить рашистский режим на место

Эксперт-международник Антон Кучухидзе отмечает, что Турция прикладывает максимум усилий, чтобы возобновить работу зерновой сделки и вернуть себе статус сильного посредника, который может влиять на процессы, в том числе на российскую сторону.

"Думаю, сегодня-завтра появятся конкретные результаты. Но в целом ситуация крайне негативная. Миллионы людей во всём мире оказались под ударом из-за рашистких выходок. Планету может накрыть волна продовольственного кризиса. Президент Зеленский абсолютно справедливо обвиняет в этом РФ. Лишь россияне виновны в том, что этот кризис появился. Если бы рашисты не вторглись в Украину, не стали блокировать наши порты, то страны Ближнего Востока, Африки получали бы всё, что было контрактовано, без проблем", – поясняет эксперт.

Он согласен с президентом, что два основных механизма, которые помогут поставить рашистский режим на место – больше санкций против России и оружия для Украины.

"Переговоры – это, конечно, хорошо, как и сила дипломатии, но РФ постоянно всё нарушает. Думаю, уже понятно, что договориться с путинским режимом невозможно, – подчеркивает Антон Кучухидзе. – Восемь лет нормандского формата ничего не дали. Зерновое соглашение россияне с начала осени пытались сбить – всего через месяц после начала его работы".

По словам эксперта, реакция западных государств и международных институций однозначна – они остро критикуют Россию в связи с приостановкой черноморской инициативы.

"Госдеп США подчеркнул, что Кремль превращает продовольственный вопрос в оружие. Когда-то Украину не слышали по поводу "Северного потока-2", когда мы говорили, что это — геополитическое оружие рашистов. Запад же уверял, что это чисто бизнес. Сегодня же весь Запад признал энергетический и продовольственный шантаж со стороны РФ, называя это оружием в руках рашистов", – акцентирует Антон Кучухидзе.

Цель агрессора, продолжает он, понятна. Создание продовольственного кризиса в ближневосточных и африканских странах будет вызывать там политическую дестабилизацию, экономические и социальные проблемы, приводят к росту миграции в сторону Европы и Турции. На фоне этого Россия говорит, что готова снабдить зерном всех желающих, некоторых – бесплатно.

"Так страна-агрессор, во-первых, вытесняет Украину с мирового продовольственного рынка, усугубляя наши экономические проблемы, во-вторых, купить лояльность лидеров и жителей ряда государств. Происходит целенаправленное использованием Кремлем им же спровоцированного продовольственного кризиса для достижения своих геополитических целей, – подчеркивает эксперт. – Но рашисты, осыпающие нас ракетами, творящие новые и новые кризисы, так и не поняли, что никто в Украине не думает сейчас о комфорте или улучшении уровня жизни ценой уступок агрессору. Все мысли у нас – о том, как выиграть войну и отстроить страну после победы".

Хорошим сигналом является то, что отдельные западные правительства начинают говорить о том, что безопасность судоходства в регионе должны обеспечивать силы НАТО

Андрей Сухарина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива рассуждает так:

"Рычагов влияния на Россию в вопросе безопасности морского экспорта крайне мало. По сути, трудно противопоставить что-либо террористическому режиму для того, чтобы он не совершал террористические акты. С другой стороны, мы видим, что Турция и ООН будут и дальше пытаться организовать какие-либо договоренности или тем или иным образом обеспечить экспорт украинского зерна морскими путями".

По мнению аналитика, один из вероятных вариантов организации такого коридора – публичное сообщение о движении каравана судов с зерном по определенному маршруту.

"Если Россия публично заявит о своих намерениях атаковать этот караван, если попытается это сделать, то, вероятно, участники "зернового коридора" и другие страны смогут рассмотреть дополнительные ограничения для государства-агрессора. В то же время, – подчеркивает Андрей Сухарина, – полной безопасности в Черном море не будет, пока существует российский черноморский флот. Поэтому для реального решения проблемы требуется его полное уничтожение. И хорошим сигналом является то, что отдельные западные правительства начинают говорить о том, что безопасность судоходства в регионе должны обеспечивать силы НАТО. До этого пока далеко, но это первые сигналы".

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