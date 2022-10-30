Выход из зерновой сделки: какая настоящая цель Кремля – чем должен отметить мир

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20 после решения Москвы приостановить выполнение "зерновой сделки". По его словам, сейчас нужна жесткая международная реакция – как на уровне ООН, так и на других уровнях. Как миру следует отреагировать на эти игрища России? Как события касательно "зернового коридора" могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Если действие "зернового соглашения" прекратится, это станет сильным ударом по жителям многих стран мира, у которых есть дефицит продовольствия

Народный депутат Верховной Рады Украины ІХ созыва (фракция "Слуга Народа"), член Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук поясняет:

"Россияне используют грязные манипуляции, шантажируя ими Украину и мир. Решение о создании зернового коридора было принято под давлением ООН, украинских дипломатов и мирового сообщества. После этого и путин, и другие чиновники просто искали поводы, чтобы выйти из соглашения. Они придумывали, что мы якобы "не туда поставляем зерно", а на следующий день после создания зернового коридора обстреляли Одессу. Вот и все выводы. Манипулятивная, лживая рф, играющая на жизни людей многих стран".

Дмитрий Соломчук напоминает, что действие соглашения должно было завершиться 22 ноября, после чего, по логике, его следовало бы продлить. Но у страны-агрессора была своя – извращенная – логика.

"Начиная с сентября зерновой коридор тормозился всеми возможными способами. Например, 176 судов до сих пор не могут выйти по маршруту из-за действий российского флота. А это пищевые продукты, которые нуждаются в разных уголках мира – Азии, Африки, Европы", – подчеркивает эксперт.

Он уверен, что, используя грязные манипуляции, россия просто ищет официальный повод выйти из соглашения, обвинив в этом Украину.

"Если действие "зернового соглашения" прекратится, это станет сильным ударом по жителям многих стран мира, у которых есть дефицит продовольствия, – предупреждает Дмитрий Соломчук. – Речь идет не просто о нехватке пищи, а о возможных миллионах смертей из-за голодной смерти. Этого удастся избежать лишь давлением на россию и поддержкой Украины – как в политическом, так и военном плане".

Разрыв соглашения – лишь предмет для торгов на переговорах и желание напомнить миру о его зависимости от рф

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш уверен, что путин позволит себя "уговорить" продолжить зерновую сделку. Или перед или во время саммита G-20, намеченного на середину ноября. Собственно, для этого он от нее и отказался, считает эксперт.

"Для россии "зерновое соглашение" не менее, а может даже более, выгодно, чем Украине. Москве сейчас даже больше, чем нам, нужны выходы на мировые рынки. Тем более, что она не просто дает нам вывезти свое зерно, по условиям соглашения – она продает и свое. А еще удобрения. Это солидный источник поступлений в худеющий бюджет рф", – поясняет Сергей Гармаш.

Но путин, продолжает он, привык рассматривать любую экономическую зависимость других стран от рф как оружие. И у него осталось совсем мало козырей: он уже не может использовать как оружие газ, уже никто не боится его "второй мире" (как оказалось – с конца) армии… Осталось ядерное оружие и продовольствие. Вот он и играет тем, что осталось, акцентирует эксперт.

"Так что я уверен – разрыв соглашения (а, точнее, отказ его продлевать) и тот цирк, который устроен Москвой, чтоб иметь повод для этого – лишь предмет для торгов на переговорах и желание напомнить миру о его зависимости от рф. Чтоб на Бали, где соберется "Большая двадцатка", путина лучше принимали, чем на недавнем саммите ШОС в Узбекистане. Возможно, это попытка также спровоцировать Байдена на прямой контакт с путиным. Конечно, будут новые требования, – прогнозирует Сергей Гармаш. – Возможно, они коснутся амиакопровода Тольяти-Одесса, возможно, россия будет пытаться торговаться насчет Крыма, возможно – насчет расследования ООН иранского участия в войне с Украиной. Но всё закончится всеобщим удовлетворением. Москва своей выгоды не упустит. В общем, "наша красавица, нравится ей это или не нравится", — просто ломается…".

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