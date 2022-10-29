Россия выходит из зерновой сделки: о чем говорит такой ход Москвы – чего ждать дальше

Россия заявила о выходе из "зерновой сделки". Основанием для этого в Минобороны РФ назвали "теракт, совершенный киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов". Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже назвал это примитивным шантажом. О чем говорит такой ход страны-агрессора? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерно. Фото: из открытых источников

Россияне проводят вооруженный терроризм против продовольственной безопасности мира и пытаются устранить Украину как аграрного конкурента

Экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак рассуждает так:

"Ну, это смешно! Терактом названо уничтожение военного корабля (или нанесение ему повреждений), который обстреливает гражданские объекты в Украине, убивает гражданских людей… Что касается срыва зернового коридора, то я о высокой вероятности подобного развития событий писал давно. В очередной раз недавно – в своем блоге. Подчеркивал и то, что россияне проводят вооруженный терроризм против продовольственной безопасности мира и пытаются устранить Украину как аграрного конкурента. Поэтому для меня здесь нет никаких сюрпризов".

Рашистам, подчеркивает Андрей Ярмак, не выгодно, чтобы Украина получала какие-либо средства и вела любой бизнес.

"Их цель – полное уничтожение нашей страны и ее людей. Правда, при этом они себя всё больше загоняют в тупик", – резюмирует эксперт.

Выход России из зерновой сделки – истерический жест

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что выход России из зерновой сделки является более чем истерическим жестом.

"Ведь сама РФ от этого соглашения получала не только доступ своего зерна на рынки, но еще и возможность экспортировать минудобрения, продукт переработки природного газа, – напоминает эксперт. – А с рынком сбыта газа у – России полный швах".

Кроме того, продолжает Владимир Цыбулько, в это соглашение были "вшиты" еще две важные для России составляющие.

"Ветеринарная и зоотехническая с одной стороны, поскольку сельские индустрии РФ зависимы от семенного импорта и от зоотехнических препаратов, гербицидов, препаратов защиты растений. Без них эти индустрии просто начнут сворачиваться, – поясняет Владимир Цыбулько. – А с другой стороны – "авиационный каннибализм". Ведь авиация России скоро станет на прикол без запчастей. Львиную долю авиапарка там составляют Airbus и Boeing. А зерновое соглашение давало определенный люфт для авиации на выживание. Теперь же остается только каннибализм, прости Господи, во всех отношениях".

Срыв договоренностей – плевок не просто в сторону Украины, но и в сторону Турции с ООН

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко полностью согласен с Андреем Ермаком, что со стороны Кремля происходит очередной примитивный шантаж.

"Все видят, что РФ сейчас просто скулит о необходимости возобновить переговоры с Украиной. Особенно после решения Зеленского не вести таких переговоров с Путиным в частности Россией вообще – после очередной аннексии наших территорий. Руководство страны-агрессора понимает, что в военном плане их ждет реальная катастрофа. И пытается как-то заморозит конфликт", – поясняет эксперт.

Отсюда, продолжает он, целенаправленные удары по украинским объектам энергосистемы, заявления о "грязной бомбе" и так далее.

"Сейчас оккупанты видят, что эффективность их налетов снижается, что результата они не добиваются. Украинцы готовы сидеть без

электричества и тепла, лишь бы — и без россиян. Так что начинается новый шантаж — теперь уже зерновым соглашением, которое, – напоминает Игорь Петренко, – не соглашение между Украиной и Россией. Это договоренности между Турцией, Украиной и ООН с одной стороны – и РФ с другой при посредничестве всё тех же Турции и ООН. А потому срыв договоренностей – плевок не просто в сторону Украины, но и в сторону Турции с ООН. И совершенно нелепо пытаться это аргументировать атакой на Черноморский флот РФ. Он базируется в захваченном россиянами украинском Крыму, а сама РФ пребывает в состоянии хоть и необъявленной, но – войны с нашим государством. Так вскоре "аргументами" для тех или иных демаршей может стать обстрел со стороны ВСУ позиций российских оккупантов где-то в районе Херсона, Мелитополя или Донецка".

По мнению эксперта, просматривается чрезвычайно слабая позиция Москвы, которая демонстрирует царящие там панические настроения.

"Россияне понимают, что зимой придется совсем туго. Что ВСУ отлично простреливают логистические цепочки армии оккупантов. Что дальше будет только хуже. Вот поэтому сейчас и пошли на шантаж с помощью срыва зерновой сделки. Чем, думаю, серьезно испортят отношения с Турцией, которая хоть как-то помогает РФ в экономическом плане ослаблять бремя санкций. Так что, скорее всего, Кремль блефует. Как блефовал и ранее – ядерным и прочим шантажом. Но даже если РФ выйдет из зернового соглашения, создавая нам дополнительные проблемы, это лишь докажет то, о чём не раз говорил Зеленский – что Путин неадекватен и недоговороспособен. Теперь в этом окончательно убедятся Турция с ООН", – констатирует Игорь Петренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится Россия, продолжая разговоры о "грязной бомбе" – способен ли Запад на превентивный удар.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!