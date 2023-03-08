Гутерреш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН

Окончательная цель в Украине понятна – справедливый мир согласно уставу ООН, согласно международному праву, согласно резолюции Генеральной ассамблеи. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил генсека ООН Антониу Гутерреша во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Антониу Гутерреш. Фото: DW

"Позиция ООН абсолютно четкая — российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины. Наша конечная цель также ясна — справедливый мир согласно Уставу ООН и международным правом, и резолюцией Генассамблеи по случаю годовщины начала войны", — отметил Гутерреш.

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Генсек также подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах, которые были признаны всем миром.

"Пока это (Ред. – мир) все не достигнуто мы продолжим работать, чтобы облегчать страдания людей в Украине и минимизировать глобальные последствия. ООН работает над тем, чтобы продолжить помощь миллионам людей в Украине", – отметил генсек ООН.

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