logo

BTC/USD

21992.95

ETH/USD

1549.40

LTC/USD

83.39

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Гутерреш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

Гутерреш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН

Генсек НАТО Гутерреш заявил, что в Украине должен восторжествовать справедливый мир согласно Уставу ООН

сегодня, 16:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Окончательная цель в Украине понятна – справедливый мир согласно уставу ООН, согласно международному праву, согласно резолюции Генеральной ассамблеи. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил генсека ООН Антониу Гутерреша во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Гутерреш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН

Антониу Гутерреш. Фото: DW

"Позиция ООН абсолютно четкая — российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины. Наша конечная цель также ясна — справедливый мир согласно Уставу ООН и международным правом, и резолюцией Генассамблеи по случаю годовщины начала войны", — отметил Гутерреш. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Генсек также подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах, которые были признаны всем миром.

"Пока это (Ред. – мир) все не достигнуто мы продолжим работать, чтобы облегчать страдания людей в Украине и минимизировать глобальные последствия. ООН работает над тем, чтобы продолжить помощь миллионам людей в Украине", – отметил генсек ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая настоящая причина волнений в Грузии — почему страна выбрала путь заигрывания с РФ. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему изданию.

Также издание "Комментарии" сообщало – какую главную задачу выполнял и выполняет Бахмут – как перехитрили россиян украинские генералы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!