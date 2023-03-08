Гутерреш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН

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Кравцев Сергей
Окончательная цель в Украине понятна – справедливый мир согласно уставу ООН, согласно международному праву, согласно резолюции Генеральной ассамблеи. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил генсека ООН Антониу Гутерреша во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Антониу Гутерреш. Фото: DW
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Генсек также подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах, которые были признаны всем миром.
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Также издание "Комментарии" сообщало – какую главную задачу выполнял и выполняет Бахмут – как перехитрили россиян украинские генералы.
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