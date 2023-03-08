Демилитаризация ЗАЭС: генсек ООН сделал заявление

ООН готова предоставить свои услуги посредничества в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем оккупантов. Как передает издание "Комментарии", об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", — подчеркнул Антониу Гутерриш.

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При этом в Москве отбрасывают все предложения о том, чтобы саму территорию ЗАЭС и зону вокруг нее демилитаризировать. Российские оккупанты заявляют, что пока продолжается так называемая "СВО" демилитаризация невозможна.

Отметим, также в ходе брифинга Гутерриш рассказал, какой мир в Украине устроит ООН и чего будет добиваться международное сообщество в Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут продолжает оставаться одной из топ-тем не только украинских, но и зарубежных СМИ, политиков, чиновников и аналитиков. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг прогнозирует захват этого города российскими оккупационными войсками в ближайшие дни. А аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что захватчики не смогут развить успехи и продвинуться дальше, даже если возьмут Бахмут. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что продемонстрировала битва за этот город и Донбасс в целом, а также спрогнозировали, как ситуация на фронтах может развиваться в обозримом будущем.



