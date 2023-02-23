Резолюция Украины на спецсессии ООН: почему это важно – как привлечь РФ к ответственности

Украина собрала 45 стран на спецсессию ООН перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал участникам мероприятия о российских преступлениях, напомнил, что война длится с 2014 года, призвал к созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии России. Он акцентировал, что ненаказанное зло – растет, а потому так важна справедливость. Также Кулеба представил проект резолюции о принципах справедливого и прочного мира в Украине, основанный на формуле мира президента Зеленского. Каковы ожидания касательно грядущего голосования? Почему важно заняться переустройством системы глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Спецсессия ООН. Фото: из открытых источников

Важно объединить не только демократические страны, но и весь мир для этой новой – эффективной – модели глобальной безопасности

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

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"На мой взгляд, нам необходимо использовать всевозможные международные площадки (включая, конечно, ООН), чтобы заявлять всему миру о преступлениях, совершенных россиянами на территории Украины. Всячески подчеркивать, предоставлять доказательства, что РФ – не просто страна-агрессор, но и террористическое государство. Чтобы мировое сообщество видело, что происходит в Украине из-за действий РФ, как это отображается на тех или иных государствах, также страдающих от последствий этой войны. Чтобы стало понятно, что победа Украины – это победа всего цивилизованного мира. И чем скорее это произойдет, тем легче станет всем".

Принципы справедливого и прочного мира, по мнению эксперта, должны базироваться на той формуле, что представил украинский президент Владимир Зеленский. В том или ином виде именно эта формула должна быть "зашита" в новую модель глобальной безопасности, уверена Катерина Коваль. С гарантиями мира и грядущей безопасности не только для Украины, но и четкими механизмами предотвращения агрессий, подобных тем, что совершала и совершает Россия.

"Важно объединить не только демократические страны, но и весь мир для этой новой – эффективной – модели глобальной безопасности. Потому что в этом заинтересованы все, кто реально выступает против войн", – считает эксперт.

Пока не видно действенных инструментариев для наказания агрессора

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поясняет:

"В условиях нынешней архитектуры миропорядка, наказать Россию, при том, что у нее есть право вето в Совбезе ООН, является проблематичным. Кроме того, есть китайская контррезолюция, по факту называемая "Инициатива глобальной безопасности". Она в чём-то создает позитивные моменты для РФ, утверждая, что необходимо учитывать и ее пожелания при стратегировании глобальных контуров безопасности. Речь о том, что Запад якобы должен был учитывать ультиматумы РФ, которые она выдвигала перед началом большого вторжения. Мол, тогда бы такой войны удалось избежать".

Но всё это – иллюзии, уверяет эксперт, попытки Китая оправдать собственную неспособность взаимодействовать с Западом, в том числе, в ракурсе недопущения распространения ядерного оружия.

"Хоть КНР в своей резолюции делает правильные акценты о недопустимости использования ядерного оружия в качестве аргумента в военных действиях (и для нас это важно), в целом китайская декларация, к сожалению, способна навредить Украине, – отмечает Виталий Кулик. – Речь о том, что к этому варианту резолюции могут присоединиться третьи страны – Латинской Америки, Африки, Восточной Азии. Те, кто сейчас находятся в нейтралитете… Не знаю, сможет ли Запад и наша дипломатия собрать необходимое количество голосов для очевидной моральной победы в Генассамблее ООН. Но есть определенный оптимизм. И, если наша резолюция будет поддержана подавляющим количеством стран, это станет одним из камушков в возможно будущем международном трибунале над Россией".

Впрочем, акцентирует эксперт, пока не видно действенных инструментариев для наказания агрессора. Имеем, поясняет он, лишь политико-правовые конструкции декларативного характера таких структур как полностью импотентная ООН для решения таких конфликтов как война РФ против Украины.

"Да, голосование во время Генассамблеи за нашу резолюцию – важно. Но в целом, это не может повлиять в кратко- и среднесрочной перспективе на ситуацию на фронтах, на попытки ареста российского имущества по всему миру, на введение дополнительных санкций против страны-агрессора. И, сколько бы резолюций не принималось, как показывает практика в отношении того же Израиля, если страна игнорирует нормы международного права, то последствия для нее минимальны, – говорит Виталий Кулик. – Но наша задача – не опускать руки, бить РФ везде, где только сможем. А капля, как известно, камень точит".

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