Война в Украине: чего дальше ждать от Запада и России

Стало известно, что США уже отправляют для нужд ВСУ бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Ну, а Путин, по мнению экспертов Института изучения войны (ISW), изучивших послание диктатора федеральному собранию, похоже, так и не может сформулировать конкретные цели войны против Украины. Можно ли сказать, что Запад окончательно "раскусил" Россию – и сделал ставку на, как минимум, ее поражение в этой войне и свержение путинского режима? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Вырисовывается формула: "Запад хочет победы Украины, но не краха России"

По мнению руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака, представление о том, что у Запада созрел внятный, стратегический и принятый всеми участниками евроатлантической проукраинской коалиции план достижения безболезненного для Запада поражения РФ – более виртуальное, нежели реальное.

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По его словам, насильственная смена режимов в последние десятилетия не приносила хороших результатов, а возможные альтернативы Путину могут оказаться еще хуже, к тому же демократия в России маловероятна. В его логике – война должна закончиться мирным договором, а не военной победой Украины", – отмечает эксперт. "Самый наглядный пример – позиция президента Франции Макрона, представленная им на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности

Все вышесказанное, продолжает он, вписывается в формулу: "Запад хочет победы Украины, но не краха России".

Безусловно, у США и Британии как отдельного полюса евроатлантического Запада может быть свое, более дальновидное, видение этих процессов, акцентирует Олег Постернак. Но и оно, отмечает эксперт, характеризуется наличием разных интерпретаций (Салливан, Бернс, Блинкен, Остин имеют разные точки зрения на формат окончания войны, военную номенклатуру поставок и т.д.).

"В целом, Запад продолжает находиться в ситуации общей стратегической неопределенности относительно конечного результата российско-украинской войны – и полагаться на тактические действия с учетом текущих обстоятельств. Реалистическая оценка строится вокруг понимания прочности путинской системы власти, основанной на тотальном медийном контроле за массами и атмосфере российского национализма и изоляционизма. Расчет на смену власти в РФ на адекватную фигуру, безусловно, желателен и полезен, – подчеркивает Олег Постернак. – Но фактических обстоятельств для него не предвидится из-за страха российской элиты оказаться в аппаратном хаосе и состоянии напряженной борьбы. Путин их продолжает устраивать как гарант их состояний и положения, а смена власти грозит неопределенностью и рисками".

Эксперт прогнозирует, что РФ будет пытаться сосредоточится вокруг концепции затяжной длительной войны на истощение, пытаясь ухватиться за потенциальные сопутствующие и смежные успехи.

"К примеру, – уточняет Олег Постернак, – добиваясь захвата некоторых населенных пунктов, продолжая ракетный террор против жилой и критической инфраструктуры Украины, ожидая смены руководителей государств и правительств в западных странах на более лояльных. Параллельно создавая новые очаги вооруженной конфликтности в мире для отвлечения внимания, используя психологическую усталость украинцев из-за военных действий и экономической нестабильности, расширяя круг заявлений и реплик информационных агентов с целью достижения выгодного переговорного фона".

Запад начинает понимать, что, если "заморозить" войну, она очень скоро вломится вновь и уже не только в украинские двери

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"В Западном мире, действительно, поняли, что РФ – это "бумажный тигр", колосс на глиняных ногах. Украина бьет ее "непобедимую" армию. Европа в течение года фактически отказалась от российских энергоносителей (без которых якобы не смогла бы выжить). Мифы рос-пропаганды рушатся один за другим. И Запад, весь демократический мир всё более мощно начинает поддерживать Украину. Понимая, что, если сейчас не помочь нам одолеть этого общего врага, если "заморозить" войну, она очень скоро вломится вновь. И уже не только в украинские двери…".

Отсюда, продолжает эксперт, и – "танковая коалиция", разговоры о боевой авиации, о ракетах повышенного радиуса действия.

Касательно ракет – возможны два варианта, отмечает Иван Ступак.

"Первый – это наземный пуск. Тогда данные ракеты смогу летать до 150 км (и попадать в цели, которые находятся за какими-то сложными элементами местности). Условно говоря, представьте себе террикон, за которым прячется российская техника. А эти ракеты способны облетать террикон и с другой стороны склона бить по технике. Нам такие вещи, безусловно, нужны. Вторая составляющая – это могут быть ракеты, которые подвешиваются на Су-24, тогда их радиус действия будет в районе 70 км. Но они намного точнее, чем снаряды, – подчеркивает эксперт. – Их намного больше, чем имеется высокоточных снарядов. Если последних нужно с десяток, чтобы поразить определенную цель, тот тут будет достаточно одной ракеты. Тем более, поляки пообещали, что помогут нам адаптировать подвесы на Су-24 для этих современных ракет".

Стратегическое решение о поражении России принято

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов считает, что "коллективный Запад" (как любит выражаться кремлевская верхушка), действительно, сейчас переживает значительные изменения в осознании и восприятии российской угрозы.

"Полтора года назад в полномасштабную русскую агрессию в духе Второй мировой войны мало кто верил. Год назад – уже поверили, однако были убеждены, что Украина не сможет сопротивляться и быстро упадет, – напоминает эксперт. – Впрочем, Украина отказалась сдаваться на растерзание агрессору и продемонстрировала две вещи. Первая – она готова отстаивать независимость любой ценой. Вторая – бороться с Россией вполне возможно, какой бы страшной та ни казалась перед началом войны".

Сегодня, продолжает Сергей Стуканов, когда Украина не только устояла, но и нанесла России ряд поражений, Запад наконец-то полон решимости. Позиция однозначна: Украина должна победить, Россия не может выиграть, и Запад будет стоять с Украиной до конца, не зная усталости.

"Я не зря употребил в начале словосочетание "коллективный Запад", – акцентирует эксперт. – Ведь страны Запада, на самом деле, засвидетельствовали единство и солидарность с Украиной. США, Великобритания, Польша, страны Балтии, а недавно Германия, Франция, Нидерланды и другие страны высказываются однозначно и безоговорочно о том, что преступный режим Владимира Путина должен проиграть".

Впрочем, отмечает Сергей Стуканов, решительность проверяется делами. По его словам, нас не может не радовать риторика стран Запада, но их приверженность демократии и свободе должна сдать экзамен по предмету, который называется "поставка вооружения". Украине, подчеркивает он, не дадут проиграть, но будет ли этого достаточно, чтобы Украина победила? Не будут ли поставки вооружения каждый раз дозированы ровно в той мере, чтобы отразить атаки России, но не больше?

"Рискну предположить, что этой весной Украина получит достаточно оружия, чтобы, по крайней мере, предпринять попытку прорыва российской обороны на юге. В любом случае, стратегическое решение о поражении России принято, – констатирует эксперт. – И даже если победа Украины не будет столь быстрой, как нам бы хотелось, стратегически Россия уже проиграла".

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