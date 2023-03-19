После Крыма Путин приехал в Мариуполь

Российские СМИ распространили видео, на котором российский диктатор в ночное время за рулем авто ездит по ночному городу в компании российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Якобы, видео снято в оккупированной и разрушенном рашистами Мариуполе. На видео Путину рассказывают о "восстановлении" города, в частности о возведении храма, мечети и восстановлении уличного освещения. Об этом сообщают "Комментарии".

Росія зруйнувала Маріуполь

Напомним, что ранее, на годовщину аннексии Крыма, Путин приехал в Севастополь, где ему продемонстрировали новое здание художественной школы.

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На опубликованных фото из Крыма видно, что президент России заметно прихрамывает во время пешей прогулки. Также хорошо заметны странные залысины на голове – возможные признаки проведения химиотерапии. Официально цели визита в Крым не заявлены. Вероятно, поездка приурочена к годовщине аннексии полуострова.

Отметим, Россия взяла под контроль Крым в конце февраля – начале марта 2014 года, использовав для этого регулярную армию без опознавательных знаков. 16 марта захватчики провели незаконный псевдореферендум о вхождении полуострова в состав РФ, а 18 марта на основе "результатов" этого псевдоголосования Россия документально оформила захват украинской территории.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

После обнародования решения о том, что Международный уголовный суд решил выдать ордер на арест Владимира Путина, мировые лидеры отреагировали на это. Одной из первых стала премьер Эстонии Кая Каллас, которая назвала это решение историческим и заверила, что режим в РФ предстанет перед судом.

Испанский политик и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает это решение только первыми шагами по привлечению к ответственности российского режима.

"Это только начало процесса привлечения России и ее лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они совершили в Украине. Безнаказанности быть не может", — заявил Боррель.

Также высказал свое мнение на этот счет и американский президент Джо Байден.

"Я считаю, что это очень сильная позиция", — говорит Байден и добавил, что российский диктатор "явно совершил военные преступления".

