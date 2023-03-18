Реакция мира на решение Международного суда по выдаче ордера на арест Путина

17 марта стало известно, что МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. На это резонансное решение отреагировали лидеры своих стран, которые отметили, что никто не может быть выше закона.

МУС выдал ордер на арест Путина. Фото из открытых источников

После обнародования решения о том, что Международный уголовный суд решил выдать ордер на арест Владимира Путина, мировые лидеры отреагировали на это. Одной из первых стала премьер Эстонии Кая Каллас, которая назвала это решение историческим и заверила, что режим в РФ предстанет перед судом.

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"Это исторический сигнал: все зверские поступки против Украины являются результатом действий политиков из РФ. Режим в России будет привлечен к ответственности", — считает Кая Каллас.

Также прокомментировал решение другой балтийский политик, латвийский глава МИД Ринкевичс.

"Никакой безнаказанности для тех, кто нарушает международное право", — утверждает Эдгарс Ринкевичс.

Испанский политик и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает это решение только первыми шагами по привлечению к ответственности российского режима.

"Это только начало процесса привлечения России и ее лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они совершили в Украине. Безнаказанности быть не может", — заявил Боррель.

Отреагировал на решение МУС и канцлер Германии Олаф Шольц. Во время пресс-конференции с премьером Японии Шольц отметил важность закона.

"МУС является правильным местом для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не стоит выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас", — сказал Шольц.

Также высказал свое мнение на этот счет и американский президент Джо Байден.

"Я считаю, что это очень сильная позиция", — говорит Байден и добавил, что российский диктатор "явно совершил военные преступления".

Ранее портал "Комментарии" публиковал первые реакции из России на решение МУС выдать ордер на арест Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и какое это имеет значение для Украины.