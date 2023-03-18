Реакция мира на решение Международного суда по выдаче ордера на арест Путина

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Slava Kot
17 марта стало известно, что МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. На это резонансное решение отреагировали лидеры своих стран, которые отметили, что никто не может быть выше закона.
МУС выдал ордер на арест Путина. Фото из открытых источников
После обнародования решения о том, что Международный уголовный суд решил выдать ордер на арест Владимира Путина, мировые лидеры отреагировали на это. Одной из первых стала премьер Эстонии Кая Каллас, которая назвала это решение историческим и заверила, что режим в РФ предстанет перед судом.
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Также прокомментировал решение другой балтийский политик, латвийский глава МИД Ринкевичс.
Испанский политик и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает это решение только первыми шагами по привлечению к ответственности российского режима.
Отреагировал на решение МУС и канцлер Германии Олаф Шольц. Во время пресс-конференции с премьером Японии Шольц отметил важность закона.
Также высказал свое мнение на этот счет и американский президент Джо Байден.
Ранее портал "Комментарии" публиковал первые реакции из России на решение МУС выдать ордер на арест Путина.
Также "Комментарии" писали о том, что Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и какое это имеет значение для Украины.
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