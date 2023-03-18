Без пафоса и анонса: в Крыму заметили Путина

Как и ожидалось, президент России Владимир Путин прибыл во временно оккупированный Крым. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Утверждается, что российский диктатор, который со вчерашнего дня есть разыскиваемый гаагским судом международный военный преступник, приехал осмотреть школу искусств и детский центр "Корсунь" в захваченном Севастополе.

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На опубликованных фото видно, что президент России заметно прихрамывает во время пешей прогулки. Также хорошо заметны странные залысины на голове – возможные признаки проведения химиотерапии.

Официально цели визита в Крым не заявлены. Вероятно, поездка приурочена к годовщине аннексии полуострова.

Отметим, Россия взяла под контроль Крым в конце февраля – начале марта 2014 года, использовав для этого регулярную армию без опознавательных знаков. 16 марта захватчики провели незаконный псевдореферендум о вхождении полуострова в состав РФ, а 18 марта на основе "результатов" этого псевдоголосования Россия документально оформила захват украинской территории.

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