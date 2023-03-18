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Без пафоса и анонса: в Крыму заметили Путина

Российский диктатор или один из его двойников приехал в Крым к годовщине аннексии

сегодня, 15:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Как и ожидалось, президент России Владимир Путин прибыл во временно оккупированный Крым. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

Без пафоса и анонса: в Крыму заметили Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Утверждается, что российский диктатор, который со вчерашнего дня есть разыскиваемый гаагским судом международный военный преступник, приехал осмотреть школу искусств и детский центр "Корсунь" в захваченном Севастополе.


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На опубликованных фото видно, что президент России заметно прихрамывает во время пешей прогулки. Также хорошо заметны странные залысины на голове – возможные признаки проведения химиотерапии.

Официально цели визита в Крым не заявлены. Вероятно, поездка приурочена к годовщине аннексии полуострова.

Отметим, Россия взяла под контроль Крым в конце февраля – начале марта 2014 года, использовав для этого регулярную армию без опознавательных знаков. 16 марта захватчики провели незаконный псевдореферендум о вхождении полуострова в состав РФ, а 18 марта на основе "результатов" этого псевдоголосования Россия документально оформила захват украинской территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России передумали устраивать концерт по случаю "присоединения Крыма" (9-й годовщины незаконной аннексии) на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Российский юрист Марк Фейгин не исключил, что российская верхушка боится атаки дронов или диверсионных групп со стороны Украины. С чем еще может быть связана такая "охрана-отмена"? Есть ли основания полагать, что ранее топовые темы "Крымнаш" и "Донбасснаш" стали раздражать российское общество? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Китай решил вмешаться в противостояние Украины и РФ – как нам это использовать.




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