Ордер на арест Путина и другое: что было в центре внимания на уходящей неделе

Украина оставила позади большую часть марта. "Экваторная" неделя (с 13 по 19) была насыщена разнообразными событиями, которые, равно как их влияние на наше будущее, традиционно специально для издания "Комментарии" проанализировали эксперты.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Условиям послевоенного урегулирование фактически прямо названа смена режима в Кремле

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

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окончательно закрепила изоляцию президента РФ от коллективного Запада. Юридические перспективы этого решения не являются однозначными и могут толковаться юристами с использованием прецедентов и иммунитетов. Но более важным является политический сигнал – Путин объявлен недоговороспособным. Стратегической целью, развязанной им войны было требование вернуть Кремль в высшую лигу мировой политики и учитывать интересы России при формировании новой архитектуры мировой безопасности. В упрощенном виде в Москве это рассматривали как повторение Ялтинской конференции с проведением новых границ и определением сфер геополитических интересов. Провал военной агрессии подтвердил, что эти претензии были необоснованными, а оценка мировой ситуации далекой от адекватности. Теперь условиям послевоенного урегулирование фактически прямо названа смена режима в Кремле", – считает эксперт. "Выдача ордера Международного уголовного суда на арест российского президента Путина (за незаконную депортацию детей с территории Украины)

До того переговоры, по его мнению, могут проходить лишь по локальным вопросам типа "зерновой сделки". Да и то, подчеркивает Игорь Попов, их будет вести ограниченный круг выделенных переговорщиков, в том числе Генсек ООН.

любые другие провокации не повлияют на принятое решение. Западная коалиция будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, – прогнозирует эксперт. – Санкции также будут действовать, даже с учетом обходных механизмов с привлечением турецких или китайских компаний. Какой будет "Россия после Путина" – пока что неизвестно, западные источники не публикуют четких рецептов. Но тот же "Оскар" для документального фильма "Навальный" напоминает о существовании альтернативных путей развития. Либеральные эмигрантские кружки в Лондоне также проводят свои презентации проектов построения "другой России". Но сигнал от Запада должны в первую очередь услышать российские элитные группы, обладающие реальным влиянием. Через год в России должны пройти очередные президентские выборы. Это самый мягкий вариант ротации власти. И теперь "башни Кремля" должны определиться – то ли плыть дальше на "Титанике", то ли пора ссаживать на берег токсичного капитана". "Происшедшая на этой неделе атака на американский дрон

Пролонгация еще на год транспортного безвиза с ЕС – одно из важнейших событий

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что одним из важнейших событий уходящей недели, с точки зрения грядущего экономического благополучия Украины, стала пролонгация еще на год транспортного безвиза с ЕС.

"Сегодня западные транспортные кордоны (сухопутные) являются фактически единственными надежным, постоянным путем трансфера той же продукции. Причем, как с Украины, так и в Украину. Речь, конечно, не только о продуктах, но и о обо всём, что помогает нам отражать российскую агрессию", – уточняет экономист.

Так что, продолжает он, пролонгация упрощенной процедуры поставок товаров за границу с Украины и оттуда – в Украину – крайне важна для всех, без исключения, направлений деятельности нашей страны.

"Кроме того, данная пролонгация свидетельствует, что наши партнеры понимают важность нашей борьбы против агрессора, – подчеркивает Андрей Рязанцев. – Демонстрирует поддержку Украины со стороны правительств стран европейского сообщества, которые находятся с нами по одну сторону баррикад".

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