Зачем РФ понадобился прецедент со сбитым беспилотником США – будет ли новое обострение

Атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что постараются достать остатки БПЛА, упавшего в море. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать ситуацию и ее возможные последствия.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Видя, как США и в целом Запад бояться Третьей мировой войны – Россия и создает ситуацию на грани таковой

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:

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"Похоже, тактика РФ заключается в том, чтобы создать ситуацию Холодной войны. Когда даже самолеты противоборствующих сторон – чуть-чуть, а иногда и прямо – встречались друг с другом. И это создавало ауру угрозы, Холодной войны, ситуацию стратегической нестабильности. Зачем это делается сейчас? Чтобы напугать весь мир. А прежде всего – американскую аудиторию".

Тем более, акцентирует эксперт, что сейчас в США разрастается предвыборная кампания (президентские выборы пройдут в 2024-м). И два ключевых кандидата от Республиканской партии, соперники демократа Байдена, говорят о том, что нечего США вовлекаться, как отмечал губернатор Флориды Рон Десантис, "в территориальный спор Украины и России". Плюс-минус так же считает и второй наиболее топовый кандидат-республиканец – бывший президент Дональд Трамп.

"Видя, как США и в целом Запад бояться Третьей мировой войны – Россия и создает ситуацию на грани таковой, возможно, даже ядерной, – считает Вадим Карасев. – Вся эта история выглядит постановочной, абсолютно срежиссированной со стороны РФ. Именно для того, чтобы демонстративно показать угрозу Третьей мировой для американской аудитории, а то и для всего мира. Думаю, что и РФ, и США в итоге сделают шаг назад. Раунд закончен. Что будет во втором (и будет ли он) – вскоре увидим".

Вряд ли прям сейчас такие атаки, в том числе, на американские беспилотники, приведут к чему-то радикальному

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко обращает внимание, что в последнее время инциденты с беспилотными летательными аппаратами, с воздушными шарами весьма сомнительного назначения, происходят всё чаще. Достаточно вспомнить, отмечает она, соответствующие сбития китайских объектов над США и Канадой.

"Думаю, что в долгосрочной перспективе всё это будет учитываться. Но вряд ли прям сейчас такие атаки, в том числе, на американские беспилотники, приведут к чему-то радикальному, – говорит эксперт. – Мы недавно проводили встречи с избранными осенью депутатами нижней палаты Конгресса США. Несмотря на то, что они однозначно поддерживают Украину, даже базовые детали этой войны и ее последствий (к примеру, механизм преследования за военные преступления) им мало известны".

При этом, акцентирует Екатерина Одарченко, нет сомнений, что нам продолжат поставлять оружие по ранее утвержденным планам. Но чтобы активизировать поставки и расширить ассортимент (включив в него те же самолеты) нужно серьезно работать, уверена эксперт. Поясняя партнерам, что затягивание войны невыгодно никому. Важно, чтобы демократический мир, фронтиром которого сейчас является Украина, смог победить Россию уже в этом году, уверена эксперт.

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