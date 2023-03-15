Зачем РФ понадобился прецедент со сбитым беспилотником США – будет ли новое обострение

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Кравцев Сергей
Атака российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9 остается одной из топ-тем. В США заявили, что продолжат полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, россияне предупредили, что постараются достать остатки БПЛА, упавшего в море. Эксперты специально для издания "Комментарии" продолжают анализировать ситуацию и ее возможные последствия.
Беспилотники. Фото: из открытых источников
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассуждает так:
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Тем более, акцентирует эксперт, что сейчас в США разрастается предвыборная кампания (президентские выборы пройдут в 2024-м). И два ключевых кандидата от Республиканской партии, соперники демократа Байдена, говорят о том, что нечего США вовлекаться, как отмечал губернатор Флориды Рон Десантис, "в территориальный спор Украины и России". Плюс-минус так же считает и второй наиболее топовый кандидат-республиканец – бывший президент Дональд Трамп.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко обращает внимание, что в последнее время инциденты с беспилотными летательными аппаратами, с воздушными шарами весьма сомнительного назначения, происходят всё чаще. Достаточно вспомнить, отмечает она, соответствующие сбития китайских объектов над США и Канадой.
При этом, акцентирует Екатерина Одарченко, нет сомнений, что нам продолжат поставлять оружие по ранее утвержденным планам. Но чтобы активизировать поставки и расширить ассортимент (включив в него те же самолеты) нужно серьезно работать, уверена эксперт. Поясняя партнерам, что затягивание войны невыгодно никому. Важно, чтобы демократический мир, фронтиром которого сейчас является Украина, смог победить Россию уже в этом году, уверена эксперт.
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