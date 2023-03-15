Россия собирается достать со дна моря американский беспилотник

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявляет, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление российского высокопоставленного чиновника.

Американський безпілотник MQ-9

По его словам, которые цитируют российские СМИ, ситуация с американским беспилотником подтвердила, по его мнению то, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине.

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"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", — заявил он.



После инцидента с беспилотником посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали для объяснений в Госдепартамент. Посол РФ заявил, что Россия не хочет конфронтации с Соединенными Штатами и подчеркнул необходимость не создавать ситуаций, когда происходят непреднамеренные столкновения между странами. Кроме того, российский посол отметил, что беспилотники США собирают разведывательные данные, которые затем используют Украина для ударов по России. Антонов заявил, что Россия ожидает от США "прекращения полетов у российских границ".

Американцы в свою очередь заявили, что летали в нейтральной зоне Черного моря, которая не принадлежит России. Они намерены продолжать полеты.

Украинские эксперты в этом инциденте увидели предвестника возможного "черного лебедя", который может запустить цепочку непредсказуемых событий.

"Этот инцидент есть не что иное, как предвестник, или своеобразный анонс, будущего "черного лебедя" (неожиданное событие, резко меняющее ситуацию), который рашисты сами себе упорно навлекают на голову. Совершенно понятно, что американцы, в частности, Администрация Байдена, используют его себе на пользу", — говорит один из экспертов.

