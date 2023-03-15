О чем говорит провокация со сбитым россиянами американским дроном – почему это на руку Украине

Российские истребители сбили над Черным морем американский разведывательный дрон MQ-9. При этом, в традиционной для нее манере, РФ опровергает свою причастность к атаке на беспилотник США. О чем говорит этот инцидент? Повлияет ли он на ход российско-украинской войны? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Теперь можно надеяться на то, что отношение к войне в Белом Доме станет еще более серьезным

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

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"Этот инцидент есть не что иное, как предвестник, или своеобразный анонс, будущего "черного лебедя" (неожиданное событие, резко меняющее ситуацию), который рашисты сами себе упорно навлекают на голову. Совершенно понятно, что американцы, в частности, Администрация Байдена, используют его себе на пользу".

Ведь сам инцидент, акцентирует эксперт, был действительно абсолютно ничем не спровоцированной провокацией российской военщины.

"Иными словами, – поясняет Вадим Трюхан, – можно надеяться на то, что отношение к войне в Белом Доме станет еще более серьезным. И, предположительно, эта ситуация пойдет нам в плюс. В то же время, не следует и недооценивать действия рашистов. Они ведь нашли оптимальный вариант (обошлось без жертв) продемонстрировать Украине и Западу свою решимость идти в этой войне до конца. Каким бы он ни был".

Вряд ли происшедшее приведет с эскалации российско-американских отношений

Политолог Дмитрий Воронков считает, что, скорее всего, это был намеренный маневр российской авиации, чтобы ликвидировать беспилотник.

"На такой шаг в РФ могли пойти, чтобы минимизировать информационный поток, который поступает с такого рода дронов в американскую разведку, которая делится данными с украинским военным командованием. Особенно – с учетом того, что именно с Черного моря страной-агрессором зачастую проводятся ракетные обстрелы", – подчеркивает эксперт.

Он сомневается, что Кремль таким образом намеревался послать некий меседж США. Иначе не опровергал бы изначально свое участие в данном инциденте, а придумал очередную басню, почему ему пришлось пойти на такие меры, поясняет Дмитрий Воронков.

По его мнению, вряд ли происшедшее приведет с эскалации российско-американских отношений, которые и так – хуже некуда. И уж точно не заставит США прекратить запуски беспилотников, в том числе над Черным морем, уверен политолог

"Скорее наоборот – соответствующая активность возрастет, – прогнозирует он. – Следовательно, такой инцидент играет нам руку. Россия в очередной раз продемонстрировала свою неадекватность и агрессивность. Думаю, это лишь подстегнет и Штаты, и Запад в целом, поддерживать Украину в войне против РФ".

Инцидент говорит о желании РФ повысить ставки

Эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса поделился таким мнением:

"Этот инцидент говорит о желании РФ повысить ставки. При этом, реакция США пока что была сдержанной: они не стали обвинять военных РФ в том, что те сбили БПЛА, а скорее сказали о повреждении и о том, что сбили его сами, дабы он не попал в руки россиян".

По мнению эксперта, вряд ли происшедшее существенно повлияет на ход войны.

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