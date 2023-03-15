Экс-генсек НАТО рассказал, почему Украина вскоре может потерять поддержку США

Возвращение в президентское кресло США Дональда Трампа может обернуться большой проблемой для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Politico" высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Андерс Фог Расмуссен. Фото: из открытых источников

Расмуссен считает, что для уменьшения поддержки Украины Трампу даже не нужно выигрывать президентскую гонку. Достаточно победить во внутреннем праймериз Республиканской партии. Став новым лидером республиканцев Дональд Трамп может разрушить двухпартийный фронт в пользу Украины.

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По словам Андерса Фог Расмуссена, его лично насторожили слова Трампа о событиях, которые происходили и происходят в Украине. К примеру, Трамп называл Путина выдающимся стратегом в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а затем делал заявления, что Украине следовало бы согласиться с предложением Кремля и отказаться от части своей территории в обмен на мир.

Расмуссен уверен, что политика Трампа в отношении Украины означала бы "капитуляцию".

"Я называю это геополитической катастрофой, если Трампа выдвинут, поскольку его влияние в кампании было бы разрушительным. Это приблизило бы ужасные идеи Трампа к мейнстриму и затруднило бы получение поддержки Конгресса для войны", — отмечает Расмуссен.

Датчанин добавляет, что согласно социологическим опросам в США ощущается ослабление поддержки Украины. Баллотирование Трампа может еще больше усугубить этот процесс.

"Тот простой факт, что его мысли обращаются к определенному элементу, определенному сегменту американской общественности, подтолкнет американскую политику в неправильное направления", — говорит Расмуссен.

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