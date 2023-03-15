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Экс-генсек НАТО рассказал, почему Украина вскоре может потерять поддержку США

Политик, имеющий пророссийскую риторику, может саботировать помощь Киеву в войне, считает Андерс Фог Расмуссен

сегодня, 15:39 comments1116
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Автор:

Кравцев Сергей

Возвращение в президентское кресло США Дональда Трампа может обернуться большой проблемой для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Politico" высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Экс-генсек НАТО рассказал, почему Украина вскоре может потерять поддержку США

Андерс Фог Расмуссен. Фото: из открытых источников

Расмуссен считает, что для уменьшения поддержки Украины Трампу даже не нужно выигрывать президентскую гонку. Достаточно победить во внутреннем праймериз Республиканской партии. Став новым лидером республиканцев Дональд Трамп может разрушить двухпартийный фронт в пользу Украины.


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По словам Андерса Фог Расмуссена, его лично насторожили слова Трампа о событиях, которые происходили и происходят в Украине. К примеру, Трамп называл Путина выдающимся стратегом в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а затем делал заявления, что Украине следовало бы согласиться с предложением Кремля и отказаться от части своей территории в обмен на мир.

Расмуссен уверен, что политика Трампа в отношении Украины означала бы "капитуляцию".

"Я называю это геополитической катастрофой, если Трампа выдвинут, поскольку его влияние в кампании было бы разрушительным. Это приблизило бы ужасные идеи Трампа к мейнстриму и затруднило бы получение поддержки Конгресса для войны", — отмечает Расмуссен.

Датчанин добавляет, что согласно социологическим опросам в США ощущается ослабление поддержки Украины. Баллотирование Трампа может еще больше усугубить этот процесс.

"Тот простой факт, что его мысли обращаются к определенному элементу, определенному сегменту американской общественности, подтолкнет американскую политику в неправильное направления", — говорит Расмуссен.

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Источник: https://www.politico.com/news/2023/03/15/former-nato-chief-trump-could-sabotage-war-00087075
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comments

Обсуждения

Віктор

сегодня, 16:17

"В обмін на світ" ))) таким є переклад роснаративу "в обмен на мир" Журналісти - будьте професіоналами. Поважайте себе.

Віктор

сегодня, 16:15

Назва статті не відповідає змісту. Вона штучно створює поразницькі настрої. Сама стаття є перекладом з російської. Переклад навіть не вичитаний. Якщо цей коментар залищиться у відкритому доступі я залюбки вкажу на російські наративи та помилки у перекладі, коли навіть втрачується сенс викладеного. Читачі - не підпадайте під вплив мразоти. Тримаймо стрій )

Ігор

сегодня, 16:04

Республіканці завжди розгрібають ту шкоду, яку роблять демократи. Треба визнати діяльність демократів США такою, що є шкідливою для світу. Вони ніколи не могли обрати собі в друзі гідних керівників. Як не Сталіна то Зе чи Бен Ладена, Піночета іншу погань. От і отримують копняків на Кубі Кореї В'єтнамі Афганістані Венесуелі Лівії тощо.


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