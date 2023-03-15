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В Пентагоне рассказали, когда в этом году Украину ждет самая тяжелая борьба

Украину ждет тяжелая борьба весной и летом

сегодня, 14:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Весна и лето в этом году будут очень тяжелыми для Украины, потому что именно в этот период года ожидаются самые ожесточенные сражения с российскими захватчиками. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер, слова которого цитирует "Радио Свобода".

В Пентагоне рассказали, когда в этом году Украину ждет самая тяжелая борьба

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что впереди еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к... весне и лету", – заявил Пэт Райдер.


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Он отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину. Вашингтон продолжит поставки боеприпасов, делать все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины, помогать в броне.

Стоит отметить, что прогнозы самых ожесточенных боев в Украине постоянно сдвигаются. Изначально назывался период февраль-март, как самый решающий в этой войне, затем на март-апрель, теперь союзники Украины и представители украинской власти говорят о решающей весне и начале лета.

В частности, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в феврале делал публичный прогноз, что с середины и до конца весны на фронте состоятся решающие бои.

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале заявлял, что Украина имеет "хорошие шансы" взять инициативу на поле боя.

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Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят недавние заявления и решения Кремля – есть ли вероятность, что Владимира Путина уберут, чтобы остановить войну против Украины.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pentahon-borotba-ukrayina/32319053.html
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