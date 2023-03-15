О чем говорят недавние заявления и решения Кремля – есть ли вероятность, что Путина уберут

Российский диктатор Владимир Путин, окучивая 14 марта рабочих авиационного завода в Улан-Удэ (Бурятия), пытался пояснить им войну против Украины. В его версии – виноват во всём Запад, а РФ спасает "русский мир". Тем временем, в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что Кремлю придется выбирать между квалифицированными рабочими оборонно-промышленного комплекса (ОПК), активизацией которого занялся Кремль, и обученными солдатами. О чем говорят последние заявления и действия российской верхушки? Какова вероятность, что Путина попытаются убрать, чтобы остановить войну? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мы наблюдает попытки Путина перезапустить кейс оборонного заказа

Политический эксперт Светлана Кушнир рассуждает так:

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"Очень интересно, что Путин и министр обороны Шойгу совершили визит именно в Бурятию – один из регионов, официально похоронивший наибольше число погибших в т.н "СВО". Думаю, что и Путин, и Запад в первые часы и дни полномасштабного вторжения в Украину войск РФ, считали, что это региональная война. А значит, ресурсов и времени на нее надо будет не много. Но блицкриг Генштаба вооруженных сил РФ провалился, а характер военных действий уже с августа дал понять, что война это большая и континентальная. То есть – ресурсов на нее понадобится много. Как и всё в России, переход на военную экономику не стал блицкригом. Но даже в таком виде он хромает (что для нас – хорошо!). Если бы ещё и санкции на электронику и чипы смогли подействовать и на "серые каналы" доставки, а не только на официальные договора, которые были разорваны с россиянами! Истощение ОПК РФ тогда проходило бы в разы быстрее".

Пока же, отмечает эксперт, мы наблюдает попытки Путина перезапустить кейс оборонного заказа, применяя уже и надбавки, преференции и рост зарплаты для рабочих профессий, непосредственно занятых в таком производстве.

"Западный мир, участники коалиции "Рамштайн" прекрасно поняли, что Путин настроен на долгую войну, изнуряющую и истощающую ресурсы Украины (как людские, так и материальные, и финансовые) и ее союзников. Именно потому Германия, Великобритания, США со второй половины 2022 года начали расконсервацию и строительство производственных линий по боеприпасам, а также высокоточному оружию и артиллерии. Потому весь мир сейчас включается в гонку вооружений", – поясняет Светлана Кушнир.

По ее мнению, сложно сказать, смогут ли Путина "снести". Но после этого в РФ точно началось бы время смуты, бунтов и феодализации, что точно не помогает воевать в Украине регулярным частям ВСРФ, наемникам Пригожина и иже с ними.

"Война – не тот фактор, который пугает россиян, тем более властную верхушку. Скорее она – повод для передела власти, возможность выкарабкаться на самый верх, – считает эксперт. – Наше дело прикладывать максимальные усилия для сохранения жизней сограждан, а также территориальной целостности государства Украина. Задача западных партнеров – нам в этом помочь. Сделать всё, чтобы идеология путинизма была уничтожена. Иначе зло победит. Не дать даже шанса на такое развитие событий – главная цель цивилизованного мира. Способов достичь этого – много, если настроиться на результат!".

Как показывает история, Россия выигрывала войны лишь при помощи союзников, а также лендлиза. Если этого не было – страна неминуемо проигрывала

По мнению руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук", политтехнолога, офицера ВСУ Виктора Тарана, все последние заявления и телодвижения страны-агрессора демонстрируют, что Россия не имеет достаточно квалифицированных работников для того, чтобы и войну вести, и активизировать свой ОПК. Там начинается настоящий кадровый голод.

"Многие квалифицированные работники выехали из РФ, убегая от войны. Что касается профессиональных военных, то мы уже перемололи в Украине как минимум полторы кадровые армии, – поясняет эксперт. – Порядка 150 тысяч вторглись изначально в феврале прошлого года. Потом то и дело в огонь войны подбрасывались новые и новые россияне. И, судя по информации из открытых источников, ВСУ уничтожили более 200 тысяч оккупантов".

Россия, акцентирует Виктор Таран, в очередной раз показывает свою военную импотенцию. Он отмечает, что, если посмотреть на историю российских войн, эта страна выигрывала лишь при помощи союзников, а также лендлиза. Если этого не было – Россия неминуемо проигрывала. Это и Крымская война (1853-1856 гг), и российско-японская (1904-1905), и Первая мировая, где империи не помогли даже союзники.

"Что касается вероятного устранения Путина ради остановки войну, важно понимать, что проблема не в нём, а в имперской идеологии собственно россиян, которая берет истоки с 1721 года. Пока не распадется эта страна-агрессор, она будет продолжать нападать на всех, кого посчитает возможным покорить", – констатирует эксперт.

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