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В Украине отреагировали на статью The Washington Post о срыве контрнаступления ВСУ

По данным секретаря СНБО Данилова, информация о срыве контрнаступления из-за потерь на фронте не соответствует действительности

сегодня, 11:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Материал рейтингового издания "The Washington Post", в котором сообщалось о срыве контрнаступления ВСУ, что якобы вызвано большими потерями в рядах украинской армии, вызвал большой резонанс в сети. Как передает издание "Комментарии", на данную информацию в эфире общенационального телемарафона отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. 

В Украине отреагировали на статью The Washington Post о срыве контрнаступления ВСУ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет передряга. Все это не соответствует действительности. Сегодня начинается новый этап, и я бы очень хотел, чтобы его не поддерживали наши СМИ. То, что они рассказывают — действительности не соответствует", — отметил Данилов.


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Он признал, что ситуация действительно непростая, потому как украинцам уже больше года приходится противостоять "самой большой по размеру стране, но не по разуму".

При этом секретарь СНБО отметил, что не совсем уместно сейчас пытаться расшатать ситуацию, забрасывая в информационное пространство непроверенную информацию. Данилов обратил внимание на то, что издание не ссылалось на достоверные источники, называло военных, которые непонятно где находятся и непонятно какой информацией владеют. То есть, пролеживается, информационный вброс с конкретными задачами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские истребители сбили над Черным морем американский разведывательный дрон MQ-9. При этом, в традиционной для нее манере, РФ опровергает свою причастность к атаке на беспилотник США. О чем говорит этот инцидент? Повлияет ли он на ход российско-украинской войны? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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