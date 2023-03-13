Почему "Оскар" себя окончательно дискредитировал – как проявил себя Запад с фильмом о Навальном

95-я церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар", которая состоялась в Лос-Анджелесе, не обошлась без российско-украинского привкуса. Так, награду как лучший документальный фильм получила лента канадского документалиста Дениэла Роера "Навальный", посвященная российскому оппозиционеру, находящемуся в данный момент в заточении. Украинский сегмент Сети возмутился, припомнив имперские взгляды Навального, в частности, его поддержку оккупации Крыма россиянами. Плюс – пользователи акцентировали, что на вручение премии пригласили семью Навального, дали ей слово, тогда как президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить онлайн. Эксперты проанализировали политические акценты "Оскара" специально для издания "Комментарии".

Церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар"

Независимо от того, кто правит в РФ, режим и имперский курс остаются фактически неизменными

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает следующим образом:

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"Мы часто не понимаем угрозы проявления толерантности к пророссийскости абсолютно во всех сферах: религия, язык, спорт, культура и так далее. И определенные моменты нынешней церемонии "Оскара" тут весьма показательны. В том числе – вручение статуэтки документальному фильму о Навальному, выступление его жены, во время которого они ни слова не сказала о российской агрессии против Украины".

Кстати, отмечает эксперт, "Оскар" в этой же номинации мог получить украинский фильм "Дом из заноз" о детках из теперь уже оккупированного Лисичанска, что на Луганщине. Фильм, созданный совместными усилиями четырех стран (Швеции, Финляндии, Дании и Украины) повествует о приюте для детей, чьи родители по каким-либо причинам (алкоголизм, склонность к насилию) не способны выполнять семейные обязанности.

"Учитывая вышесказанное мной и не сказанное супругой Навального, "Оскар" себя просто дискредитировал. Церемония явно продолжает использоваться, в том числе, в политических целях. Если бы туда на самом деле не допускались фильмы с политическим подтекстом, то и вопросов бы не возникало. Но когда при допуске соответствующих лент киноакадемики делают ТАКОЙ выборы, ничего кроме недоумения и негодования это вызвать не может", – констатирует Валерий Клочок.

Вывод, по его мнению, однозначен – Россия продолжает активно использовать все площадки для продвижения своих имперских целей. Она, подчеркивает эксперт, делала это до начала широкомасштабного вторжения в Украину (фактически с первых лет нашей независимости), продолжает и теперь.

"Независимо от того, кто правит в РФ (при Ельцине, напомню, укрепился сепаратистский анклав в Молдове – Приднестровье, а также произошла первая Чеченская война, продолженная потом Путиным), режим и имперский курс остаются фактически неизменными, – уверен Валерий Клочок. – Странно, что мир до сих пор не понял этих угроз и продолжает толерантно относиться к РФ как таковой. Украине следует более активно работать с зарубежными партнерами, выходить на любые международные площади – и доносить правду об империи-агрессоре " .

Поиски Западом "хороших русских", похоже, продолжаются

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что церемония вручения "Оскара" традиционно привлекает к себе много внимания. Ее смотрят по всему миру. И заявления, которые там звучат, далеко не всегда касаются сферы киноискусства. Периодически они несут политическую, социальную, даже глобальную направленность, напоминает эксперт. И, конечно, влияют на аудиторию. Как минимум, акцентируя на событиях, которые важны для отдельной страны, группы людей, человечества в целом.

"К примеру, те или иные актеры, получая заветную статуэтку, говорили о проблемах войны и мира, экологии, голода и так далее. Достаточно часто звучали и заявления откровенно политического характера, осуждающие войны, геноцидные практики, репрессии, происходившие в тех или иных странах", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

В этом году, продолжает он, внимание к церемонии было приковано в ракурсе событий, происходящих в Украине.

"Тем более, что киноакадемия отказала в выступлении Зеленскому, что выглядело, как минимум, странно, – считает эксперт. – Особенно на фоне того, что немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен" победил в четырех номинациях (лучший фильм на иностранном языке, лучшая операторская работа, музыка к фильму и художественное оформление). И я тут полностью согласен с нашим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который упрекнул киноакадемиков, что они не дают выступить президенту страны, отбивающейся от военной агрессии соседнего государства (в ХХІ веке, в центре Европы!), но при этом вручают статуэтки фильму, рассказывающему о войне и ее ужасах".

И, конечно, второй важный момент связан с тем, что говорят те или иные люди, получая статуэтки, поясняет Игорь Рейтерович.

"И тут мы имеем скандал вокруг фильма "Навальный". Он скорее не о том, что "Оскар" получил фильм о российском оппозиционере, брошенном путинским режимом за решетку (тут всё было достаточно ожидаемо, потому что в промоушен данной ленты вложили колоссальные средства), сколько о том, как приняла награду съемочная команда и семья Навального. А приняли они статуэтку, ни словом не обмолвившись о войне в Украине. И это было показательно, – считает эксперт. – Поиски Западом "хороших русских", похоже, продолжаются. И то, что произошло на нынешней церемонии – явный сигнал, в том числе, российским элитам. Суть – Запад готов налаживать отношения с РФ, но при другой власти, возможно, во главе с Навальным. Но, подчеркиваю, умалчивание его жены по поводу российской агрессии против Украины отлично демонстрирует позицию даже тех россиян, которые как бы против режима Путина, но принципиально не хотят нести коллективную ответственность за тот кошмар, который их страна творит в Украине".

Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина ответили, появились ли предпосылки для мира в Украине.



