Россия сокращает срок действия зернового соглашения: почему так – чем недовольны болгарские фермеры

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Кравцев Сергей
В России заявили, что поддерживают продление зернового соглашения по истечении срока действия предыдущего (18 марта), но только на 60 дней. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уже заявил, что продлением соглашения только на 60 дней Россия нарушает договоренности, заключенные ранее между ней, Турцией, ООН и нашей страной (там речь шла о продлении минимум на 120 дней). Тем временем болгарские фермеры выступают против импорта более дешевого украинского зерна. Что происходит "зерновом фронте"? Как ситуация с соглашением и около Болгарии может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук так поясняет ситуацию с Болгарией:
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По словам эксперта, оказание поддержки со стороны ЕС, введение преференциального режима торговли, безусловно, ощутимы для аграрного сектора Украины.
Эксперт напоминает, ни одна из стран-членов не выдвигала инициатив по сокращению или созданию каких-либо барьеров для украинского селхозэкспорта. Все выражали абсолютную поддержку Украине и нашим фермерам.
Учитывая, что срок действия зернового соглашения истекает 18 марта, а до сих пор не ясно, на какой срок оно будет продлено (при том, что даже сегодняшние условия постоянно нарушаются из-за искусственно созданных российской стороной дополнительных инспекций судов), Украина полностью зависима от экспорта своих товаров через западную границу, акцентирует эксперт. Следовательно, заключает он, сохранение льготного торгового режима с ЕС крайне важно для дальнейшей поддержки экономики Украины в целом и аграрного сектора в частности.
Зампредседателя ВАР обращает внимание, что до сих пор не ясно, имеем ли мы окончательное решение касательно сокращения срока действия зернового соглашения со 120 до 60 дней.
Своими действиями РФ фактически подставляет партнеров по соглашению – Турцию и ООН, уверен Денис Марчук.
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:
Цель таких действий агрессора, по мнению эксперта, иметь переговорную позицию в надежде оставить текущий статус-кво на территории Украины – с удержанием занятых территорий. Кроме того, зерновая сделка – не только повод всё снова и снова сводить к переговорам, но и попытка выдвигать какие-то новые требования, считает Даниил Монин.
Что касается ситуации в Болгарии, она не является конечным пунктом поставок украинского зерна. Но, возможно, заход суден с ним в порты Болгарии ставит местных фермеров в не совсем конкурентное положение, отмечает эксперт.
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