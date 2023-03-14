Россия сокращает срок действия зернового соглашения: почему так – чем недовольны болгарские фермеры

В России заявили, что поддерживают продление зернового соглашения по истечении срока действия предыдущего (18 марта), но только на 60 дней. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уже заявил, что продлением соглашения только на 60 дней Россия нарушает договоренности, заключенные ранее между ней, Турцией, ООН и нашей страной (там речь шла о продлении минимум на 120 дней). Тем временем болгарские фермеры выступают против импорта более дешевого украинского зерна. Что происходит "зерновом фронте"? Как ситуация с соглашением и около Болгарии может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Сохранение льготного торгового режима с ЕС крайне важно для дальнейшей поддержки экономики Украины

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук так поясняет ситуацию с Болгарией:

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"Едва ли не единственным безопасным коридором для экспорта аграрной продукции из Украины стало направление границ со странами ЕС. В том числе – для целей транзита. Именно восстановление новых путей транзитной логистики было одним из ключевых факторов ощутимого увеличения аграрного экспорта в направлении стран ЕС. Объемы поставки аграрной продукции в ЕС увеличились втрое, а доля Евросоюза во внешних поставках аграрной продукции в 2022 году достигла рекордных 55% (с учетом предполагаемого транзита)".

По словам эксперта, оказание поддержки со стороны ЕС, введение преференциального режима торговли, безусловно, ощутимы для аграрного сектора Украины.

"Остановка или ограничение экспорта ускорит падение аграрной отрасли со всеми негативными социально-экономическими последствиями для нас, – предупреждает Денис Марчук. – Поэтому надеемся, что решения, которые были приняты 30-31 января текущего год в Брюсселе, на заседании Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС и Комитета сельского хозяйства и развития сельских территорий Европарламента, где поднимался вопрос, в частности, относительно льготного торгового режима Украины с ЕС, будут внедрены".

Эксперт напоминает, ни одна из стран-членов не выдвигала инициатив по сокращению или созданию каких-либо барьеров для украинского селхозэкспорта. Все выражали абсолютную поддержку Украине и нашим фермерам.

"В то же время, – продолжает Денис Марчук, – страны ЕС начали искать способ поддержки европейских фермеров в этой чрезвычайной ситуации. Поэтому надеемся, что будет найдено и решение касательно поддержать болгарских аграриев".

Учитывая, что срок действия зернового соглашения истекает 18 марта, а до сих пор не ясно, на какой срок оно будет продлено (при том, что даже сегодняшние условия постоянно нарушаются из-за искусственно созданных российской стороной дополнительных инспекций судов), Украина полностью зависима от экспорта своих товаров через западную границу, акцентирует эксперт. Следовательно, заключает он, сохранение льготного торгового режима с ЕС крайне важно для дальнейшей поддержки экономики Украины в целом и аграрного сектора в частности.

Зампредседателя ВАР обращает внимание, что до сих пор не ясно, имеем ли мы окончательное решение касательно сокращения срока действия зернового соглашения со 120 до 60 дней.

"Консультации, похоже, продолжаются. Да, мы услышали российское заявление, но пока – не официального уровня, без подписи под соответствующими документами. Скорее всего, до 18 марта переговоры будут продолжаться, – прогнозирует эксперт. – Россия явно торгуется, хочет снятия определенных санкций (в том числе – вернуть возможность проводить более масштабные валютные операции, ослабить ограничения для Россельхозбанка), добивается запуски трубы с аммиаком Тольятти-Одесса".

Своими действиями РФ фактически подставляет партнеров по соглашению – Турцию и ООН, уверен Денис Марчук.

"Страна-агрессор цинично пользуется тем, что Турция ослаблена после катастрофических землетрясений, что ее аграрные мощности серьезно пострадали. Украина уже сказала, что Россия идет на сознательное нарушение соглашений, подписанных 22 июля 2022 года. Возможно, нечто подобное мы услышим от Турции и ООН. В любом случае, точку в этом вопросе пока ставить рано, – считает эксперт. – Надеемся, в итоге сделка будет продлена, как минимум, на 120 дней. Это важно и для Украины (экспорт дает валютную выручку), и для мира (получение вовремя зерна позволяет увеличить продовольственную безопасность, особенно бедных стран, включая африканские)".

Россия хочет быть постоянно в переговорном процессе

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Я думаю, попытка уменьшить количество дней по работе зернового коридора вызвана желанием РФ быть постоянно в переговорном процессе. Чтобы войну сводить к переговорам – на фоне провалов на фронте".

Цель таких действий агрессора, по мнению эксперта, иметь переговорную позицию в надежде оставить текущий статус-кво на территории Украины – с удержанием занятых территорий. Кроме того, зерновая сделка – не только повод всё снова и снова сводить к переговорам, но и попытка выдвигать какие-то новые требования, считает Даниил Монин.

Что касается ситуации в Болгарии, она не является конечным пунктом поставок украинского зерна. Но, возможно, заход суден с ним в порты Болгарии ставит местных фермеров в не совсем конкурентное положение, отмечает эксперт.

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