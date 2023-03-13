В Болгарии фермеры выступили против импорта зерна из Украины: какая причина

Болгарские фермы начали протестовать против импорта украинского зерна. Ведь возмутились дешевой ценой на агропродукцию из Украины. Об этом сообщает Radio Bulgaria .

В Болгарии фермеры протестуют против импорта зерна из Украины (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Руссе-Плевен в районе села Горная Студена. Они недовольны беспошлинным импортом пшеницы и подсолнечника из Украины, что значительно дешевле болгарской продукции. В этой ситуации у них нет возможности продавать собственную продукцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!