В Болгарии фермеры выступили против импорта зерна из Украины: какая причина

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Лиля Воробьева
Болгарские фермы начали протестовать против импорта украинского зерна. Ведь возмутились дешевой ценой на агропродукцию из Украины. Об этом сообщает Radio Bulgaria .
В Болгарии фермеры протестуют против импорта зерна из Украины (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Руссе-Плевен в районе села Горная Студена. Они недовольны беспошлинным импортом пшеницы и подсолнечника из Украины, что значительно дешевле болгарской продукции. В этой ситуации у них нет возможности продавать собственную продукцию.
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Следовательно, фермеры уже составили ноту протеста и адресовали ее министру сельского хозяйства. В документе фермеры жалуются, что зернохранилища переполнены, а у них нет возможности расплатиться с контрагентами.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Болгарии выступил против ускоренного вступления Украины в НАТО. Глава Болгарии Румен Радев отказался подписывать совместное заявление 9 президентов из государств Центрально-Восточной Европы о поддержке вступления Украины в НАТО и осуждении аннексии части украинской территории РФ. Кроме того, Румен Радев считает, что решение о вступлении Украины в Альянс должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и ратифицируют "четкие параметры мирного урегулирования конфликта".
Также "Комментарии" сообщали о том, что в Болгарии прямо на пляж к туристам вынесло кусок российской ракеты . Кусок ракеты от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" вынесло море прямо на пляж к отдыхающим в Болгарии. Необычная находка шокировала туристов, прямо перед своими лежаками на пляже между городами Поморие и Ахелой увидели кусок настоящей военной ракеты.
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