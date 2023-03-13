logo

BTC/USD

24164.87

ETH/USD

1671.29

LTC/USD

81.74

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Болгарии фермеры выступили против импорта зерна из Украины: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Болгарии фермеры выступили против импорта зерна из Украины: какая причина

В Болгарии начались протесты фермеров против импорта украинского зерна

сегодня, 18:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Болгарские фермы начали протестовать против импорта украинского зерна. Ведь возмутились дешевой ценой на агропродукцию из Украины. Об этом сообщает Radio Bulgaria .

В Болгарии фермеры выступили против импорта зерна из Украины: какая причина

В Болгарии фермеры протестуют против импорта зерна из Украины (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что фермеры на 50 тракторах перекрыли трассу Руссе-Плевен в районе села Горная Студена. Они недовольны беспошлинным импортом пшеницы и подсолнечника из Украины, что значительно дешевле болгарской продукции. В этой ситуации у них нет возможности продавать собственную продукцию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Следовательно, фермеры уже составили ноту протеста и адресовали ее министру сельского хозяйства. В документе фермеры жалуются, что зернохранилища переполнены, а у них нет возможности расплатиться с контрагентами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Болгарии выступил против ускоренного вступления Украины в НАТО. Глава Болгарии Румен Радев отказался подписывать совместное заявление 9 президентов из государств Центрально-Восточной Европы о поддержке вступления Украины в НАТО и осуждении аннексии части украинской территории РФ. Кроме того, Румен Радев считает, что решение о вступлении Украины в Альянс должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и ратифицируют "четкие параметры мирного урегулирования конфликта".

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Болгарии прямо на пляж к туристам вынесло кусок российской ракеты . Кусок ракеты от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1" вынесло море прямо на пляж к отдыхающим в Болгарии. Необычная находка шокировала туристов, прямо перед своими лежаками на пляже между городами Поморие и Ахелой увидели кусок настоящей военной ракеты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bnr.bg/ru/post/101792536
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!