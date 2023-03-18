Чем стал Бахмут для Украины и России – почему россияне так истерят из-за происходящего на Донбассе

Во время очередного заседания Ставки, как рассказал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, основное внимание уделялось боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Что показала на данный момент эта битва в целом и за Бахмут в частности? О чём говорит российская истерика по этому поводу – и пропагандистская, и собственно военная? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Для страны-агрессора Бахмут превратился в своеобразную "красную тряпку"

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко акцентирует, что оборона Бахмута – вопрос, находящийся в ведении высшего военно-политического руководства Украины.

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"Зеленский, Залужный, Сырский просчитали ранее, что за счет этой эффективной обороны мы можем не просто уничтожать максимальное число врагов, но и сковывать силы противника, не давая возможности развивать массированное наступление на других направлениях. Плюс – мы получили время для подготовки резервов, осваивающих, в том числе, тяжелую западную бронетехнику. И в нужный момент они начнут контрнаступательные действия против обескровленного врага", – поясняет эксперт.

В свою очередь, продолжает он, для страны-агрессора Бахмут превратился в своеобразную "красную тряпку", раздражающий фактор, политическую цель.

Путин неоднократно ставил дату, к которой его военщина должна захватить этот город-крепость. Но дедлайн то и дело смещается, количество жертв в рядах захватчиков зашкаливает, а продвижение – минимальное.

"Безусловно, мы тоже несем потери. Но ресурсы противника "перемалываются" в значительно большем количестве. И это, равно как неспособность продемонстрировать результат, уже приводит к конфликтам между российским генералитетом и пригожинским ЧВК "Вагнер". Отсюда – истерика и военная, и пропагандистская", – подчеркивает Игорь Петренко.

Он отмечает, что украинское руководство не ведется на информационно-психологические операции (ИПСО) россиян, которые через различные свои каналы качают тему "оборона Бахмута – бессмысленна, там гибнет так много украинцев, это всё амбиции Киева". Не ведется на эти вражеские провокации и украинское общество, тем более, что логика обороны Бахмута уже неоднократно объяснялась.

"Пока нам это выгодно, мы будем держать Бахмут, – уверен Игорь Петренко. – Нет сомнений, что тут есть соответствующее согласие между высшим военным и политическим руководством. Что также уже не раз подчеркивалось. Ну, а если противник создаст угрозу окружения – ВСУ отойдут на заранее подготовленные новые оборонительные рубежи. Чтобы и далее сдерживать врага, готовя свое контрнаступление. В нужное время, в нужном месте. Точно – неожиданно, как в прошлом году произошло в Харьковской области".

Россияне со своим "супернаступлением" до сих пор топчутся в районе Бахмута, не сумели вновь захватить Купянск и Изюм

Политический эксперт Богдан Мирошников рассуждает так:

"Вся российская истерика вокруг происходящего в Бахмуте и не только там, связана с тем, что им нечего показывать. Успехов нет. Побед нет. Со своим "супернаступлением" они до сих пор топчутся в районе Бахмута, не сумели (хоть явно очень хотели) вновь захватить Купянск и Изюм".

По словам эксперта, можно рапортовать три-четыре раза в неделю, что "Бахмутнаш", сути это не меняет.

"Нет, не ваш. Украинский. Был, есть и будет, даже если на какое-то время ВСУ придется оттуда отойти, – подчеркивает Богдан Мирошников. – Но мы продолжаем держать город-крепость. Раздавая врагу "на орехи". Не случайно в РФ активизировались скрытая мобилизация".

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