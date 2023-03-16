Почему стратегическое наступление РФ уже невозможно – что может изменить расклад сил на поле боя

По словам министра обороны США Ллойда Остина, украинские военные уже продемонстрировали подвиг героизма и стойкости, удержав такое долгое время Бахмут. И теперь, подчеркивает глава Пентагона, только украинский президент Зеленский и военное командование ВСУ вправе решать – удерживать ли город-крепость далее. Тем временем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что темпы российского наступления снизились – и у ВСУ вновь появилась возможность перехватить инициативу на фронте. О чем говорит этот американский взгляд на ситуацию на поле боя? Какие факторы могут в обозримом будущем серьезно изменить ситуацию в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Наступательные возможности россиян стали настолько малы, что, если сравнивать их с той же Первой мировой, это уровень наступления одного армейского корпуса
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассказывает:
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"Мои друзья – американские военные, политические и даже экономические аналитики – отмечают, что в информационном пространстве Россия создала так называемую сорную (от слова сорить, сор) ветвь. Суть ее – убедить свое население, что на украинской территории РФ воюет не столько собственно с Украиной, но и с США. Пропагандисты активно продвигает мысль, что контроль за стратегическими и тактическими операциями в нашей стране имеют американские военные. Хоть это совершенно не так. И это сорную ветвь необходимо обязательно вытравить из нашего информационного пространства. Причем, эта мысль – одна из приоритетных в США".
Эксперт приводит классический исторический пример. В 1920 году польскому военачальнику Пилсудскому помогал французский генерал Вейган, начальник штаба командующего силами Антанты в Первой мировой. Именно Вейган предложил контрудар на Висле (впоследствии это назвали "чудом на Висле"). Сосредоточить польские войска за рекой Вепш и нанести на противоходе удар наступающей Красной армии под командованием Тухачевского.
"Но ведь никому не приходит в голову, что победителем в советско-польской войне 1920 года являются французы! Да, Вейган предложил определенный план, но принят он был польским командованием и прекрасно воплощен польскими войсками. Примерно та же ситуация на сегодня в Украине, – поясняет Виктор Савинов. – Сказать, что военно-аналитическая мысль США отстранена от российско-украинской войны – будет неправдой. Но Украина абсолютно субъектна в принятии стратегических и тактических решений, в выборе направления контрудара. Ну, а количество войск, необходимых для удержания Бахмута, определяется, в первую очередь, военным руководством Украины – в согласовании с верховным главнокомандующим (президентом)".
Эта мысль, акцентирует эксперт, должна активно развиваться в информационном пространстве, чтобы мир был объективен в своих оценках. Украинское военное командование имеет полную свободу действий в принятии решений.
"Если говорить о дальнейшем развитии событий, то, как мы отмечали в прошлой публикации, как бы ни закончились боестолкновения под Бахмутом, Украине уже удалось добиться стратегической победы
. Прежде всего, она заключается в том, что россияне могут сейчас вести наступательные действия на фронте не более 30 км. То есть, наступательные возможности российской армии стали настолько малы, что, если сравнивать их с той же Первой мировой, это уровень наступления одного армейского корпуса – даже не одной армии. На сегодняшний день понятно, что стратегических наступательных операций против Украины российская армия вести уже не может. А вот возможности контрнаступления украинской армии пока мировой общественности, даже военным аналитикам, не понятны. Но с учетом того, что Украина сохранила значительные резервы, не втянув их в "мясорубку", позволяет ожидать контрнаступления ВСУ на любом участке фронта. И здесь мы не будем вредить нашим героическим военным, называя даже предположительное место контрудара. Пусть русские гадают, а узнают всё уже постфактум", – констатирует Виктор Савинов.
Кардинально изменить ситуацию на фронте может предоставление Украине дальнобойных ATACMS
Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:
"Наше командование давно говорило – есть генеральный план освобождения украинских территорий, он работает. Есть определенная стратегия действий. Но нам нужна поддержка партнеров в технике и боеприпасах (средства ПВО, бронетехника, снаряды разных типов – артиллерийских и ракетных систем). Мы давно кричим, то нам нужен ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности) – и это будет давать свои плоды. Что касается Бахмута, то он стал для кацапов таким себе вторым Северодонецком".
Михаил Макарук напоминает, что в прошлом году в Северодонецке россияне угробили три своих танковых батальона. А в Бахуте происходит массовая утилизация их живой силы.
"У российского командования была задумка – бросить на убой тысячи зэков. Чтобы собственно армия (кадровые военные) оккупантов не особо пострадала в боях на Донбассе, а ВСУ – измотались. Тем временем россияне пополняли и обновляли бригады, которые утратили боеспособность на Киевском, Харьковском и Херсонском направлениях. Но мы в итоге перемололи на Донбассе в целом и в районах Бахмута, Соледара, Угледара не только зэков, но и регулярные части. В первую очередь благодаря героизму и стойкости украинских воинов. Во вторую, из-за безграмотности, кровожадности (иначе не назовешь) российского командования", – поясняет эксперт.
По его словам, кардинально изменить ситуацию на фронте может предоставление всё тех же дальнобойных ATACMS.
"Когда мы будем доставать дальние склады противника, иметь возможность влупить по аэродромам, в том числе, на территории РФ, по военно-морским базам противника во временно оккупированном Крыму, это может изменить многое. Корабли и подлодки, с которых по нам периодически летят "Калибры", то и дело стоят на погрузке. Представьте себе картину, что стоит такой себе условный "Адмирал Макаров" на погрузке в Севастопольской бухте – и тут по нему прилетает ATACMS. Что происходит с корабликом и "Калибрами"? Фейерверк феноменальный! Плюс, – отмечает Михаил Макарук, – важно дальнейшее, более активное накачивание нас артиллерией и боеприпасами. Снарядный голод у нас до сих пор есть. И нам нужно намного больше арты".
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