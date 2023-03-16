Почему стратегическое наступление РФ уже невозможно – что может изменить расклад сил на поле боя

По словам министра обороны США Ллойда Остина, украинские военные уже продемонстрировали подвиг героизма и стойкости, удержав такое долгое время Бахмут. И теперь, подчеркивает глава Пентагона, только украинский президент Зеленский и военное командование ВСУ вправе решать – удерживать ли город-крепость далее. Тем временем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что темпы российского наступления снизились – и у ВСУ вновь появилась возможность перехватить инициативу на фронте. О чем говорит этот американский взгляд на ситуацию на поле боя? Какие факторы могут в обозримом будущем серьезно изменить ситуацию в российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Наступательные возможности россиян стали настолько малы, что, если сравнивать их с той же Первой мировой, это уровень наступления одного армейского корпуса

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассказывает:

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"Мои друзья – американские военные, политические и даже экономические аналитики – отмечают, что в информационном пространстве Россия создала так называемую сорную (от слова сорить, сор) ветвь. Суть ее – убедить свое население, что на украинской территории РФ воюет не столько собственно с Украиной, но и с США. Пропагандисты активно продвигает мысль, что контроль за стратегическими и тактическими операциями в нашей стране имеют американские военные. Хоть это совершенно не так. И это сорную ветвь необходимо обязательно вытравить из нашего информационного пространства. Причем, эта мысль – одна из приоритетных в США".

Эксперт приводит классический исторический пример. В 1920 году польскому военачальнику Пилсудскому помогал французский генерал Вейган, начальник штаба командующего силами Антанты в Первой мировой. Именно Вейган предложил контрудар на Висле (впоследствии это назвали "чудом на Висле"). Сосредоточить польские войска за рекой Вепш и нанести на противоходе удар наступающей Красной армии под командованием Тухачевского.

"Но ведь никому не приходит в голову, что победителем в советско-польской войне 1920 года являются французы! Да, Вейган предложил определенный план, но принят он был польским командованием и прекрасно воплощен польскими войсками. Примерно та же ситуация на сегодня в Украине, – поясняет Виктор Савинов. – Сказать, что военно-аналитическая мысль США отстранена от российско-украинской войны – будет неправдой. Но Украина абсолютно субъектна в принятии стратегических и тактических решений, в выборе направления контрудара. Ну, а количество войск, необходимых для удержания Бахмута, определяется, в первую очередь, военным руководством Украины – в согласовании с верховным главнокомандующим (президентом)".

Эта мысль, акцентирует эксперт, должна активно развиваться в информационном пространстве, чтобы мир был объективен в своих оценках. Украинское военное командование имеет полную свободу действий в принятии решений.

Прежде всего, она заключается в том, что россияне могут сейчас вести наступательные действия на фронте не более 30 км. То есть, наступательные возможности российской армии стали настолько малы, что, если сравнивать их с той же Первой мировой, это уровень наступления одного армейского корпуса – даже не одной армии. На сегодняшний день понятно, что стратегических наступательных операций против Украины российская армия вести уже не может. А вот возможности контрнаступления украинской армии пока мировой общественности, даже военным аналитикам, не понятны. Но с учетом того, что Украина сохранила значительные резервы, не втянув их в "мясорубку", позволяет ожидать контрнаступления ВСУ на любом участке фронта. И здесь мы не будем вредить нашим героическим военным, называя даже предположительное место контрудара. Пусть русские гадают, а узнают всё уже постфактум", – констатирует Виктор Савинов. "Если говорить о дальнейшем развитии событий, то, как мы отмечали в прошлой публикации, как бы ни закончились боестолкновения под Бахмутом, Украине уже удалось добиться стратегической победы

Кардинально изменить ситуацию на фронте может предоставление Украине дальнобойных ATACMS

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук рассуждает так:

"Наше командование давно говорило – есть генеральный план освобождения украинских территорий, он работает. Есть определенная стратегия действий. Но нам нужна поддержка партнеров в технике и боеприпасах (средства ПВО, бронетехника, снаряды разных типов – артиллерийских и ракетных систем). Мы давно кричим, то нам нужен ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности) – и это будет давать свои плоды. Что касается Бахмута, то он стал для кацапов таким себе вторым Северодонецком".

Михаил Макарук напоминает, что в прошлом году в Северодонецке россияне угробили три своих танковых батальона. А в Бахуте происходит массовая утилизация их живой силы.

"У российского командования была задумка – бросить на убой тысячи зэков. Чтобы собственно армия (кадровые военные) оккупантов не особо пострадала в боях на Донбассе, а ВСУ – измотались. Тем временем россияне пополняли и обновляли бригады, которые утратили боеспособность на Киевском, Харьковском и Херсонском направлениях. Но мы в итоге перемололи на Донбассе в целом и в районах Бахмута, Соледара, Угледара не только зэков, но и регулярные части. В первую очередь благодаря героизму и стойкости украинских воинов. Во вторую, из-за безграмотности, кровожадности (иначе не назовешь) российского командования", – поясняет эксперт.

По его словам, кардинально изменить ситуацию на фронте может предоставление всё тех же дальнобойных ATACMS.

"Когда мы будем доставать дальние склады противника, иметь возможность влупить по аэродромам, в том числе, на территории РФ, по военно-морским базам противника во временно оккупированном Крыму, это может изменить многое. Корабли и подлодки, с которых по нам периодически летят "Калибры", то и дело стоят на погрузке. Представьте себе картину, что стоит такой себе условный "Адмирал Макаров" на погрузке в Севастопольской бухте – и тут по нему прилетает ATACMS. Что происходит с корабликом и "Калибрами"? Фейерверк феноменальный! Плюс, – отмечает Михаил Макарук, – важно дальнейшее, более активное накачивание нас артиллерией и боеприпасами. Снарядный голод у нас до сих пор есть. И нам нужно намного больше арты".

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