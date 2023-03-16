США отреагировали на решение Зеленского остаться в Бахмуте

Украинские военные уже продемонстрировали подвиг героизма и стойкости, удержав такое долго время Бахмут, остановив там продвижении российских захватнических войск. Но теперь только президент Зеленский и военное командование ВСУ вправе решать имеет ли стратегическое значение дальнейшее удержание Бахмута или нет. Как передает издание "Комментарии", об этом по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона прежде всего отметил доблесть и настойчивость украинских солдат, которые "совершили в Бахмуте удивительные вещи в Бахмуте". "Россияне пытаются захватить Бахмут в течение семи месяцев или около того, и не очень преуспели", — добавил он.

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"Что касается значения Бахмута, я бы указал на тот факт, что именно президент Зеленский решает, что является важным и что и требует передислокации. Если он решит в определенный момент времени передислоцировать силы (из Бахмута), это, вероятно, будет означать, что он делает это для сохранения преимущества", — прокомментировал Остин.

"Но независимо от того, остаются ли там (украинские силы) или нет, и как долго они там остаются — это решение президента Зеленского и ничье другое. И опять же, наша цель — убедиться, что мы поддерживаем его, каким бы ни было решение на поле боя", — подчеркнул он.

Министр обороны США добавил, что сейчас союзники Украины работают над военной поддержкой, которая, он надеется, предоставит Украине "возможность изменить динамику на поле боя".

На прошлой неделе, напомним, Остин заявил, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

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