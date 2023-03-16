ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте: прогноз ISW

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Кравцев Сергей
Если провести сравнение с темпом российского наступления в прошлые недели, то он существенно снизился. И теперь вновь появилась возможность, чтобы украинская армия взяла инициативу на поле боя. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
ВСУ. Фото: из открытых источников
Как отмечают аналитики, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский 15 марта заявил, что количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с 90-100 до 20-30.
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Полковник объяснил, что оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.
В ISW указывают, что в течение последней недели россияне добились лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. В то же время украинцам удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе.
Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него.
Аналитики предполагают, что наступление российских окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.
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