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ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте: прогноз ISW

Аналитики ISW считают, что у украинских военных вновь появилась возможность возобновить инициативу на фронте

сегодня, 07:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Если провести сравнение с темпом российского наступления в прошлые недели, то он существенно снизился. И теперь вновь появилась возможность, чтобы украинская армия взяла инициативу на поле боя. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте: прогноз ISW

ВСУ. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский 15 марта заявил, что количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с 90-100 до 20-30.


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Полковник объяснил, что оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

"Российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее, несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременная большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий", — говорится в отчете.

В ISW указывают, что в течение последней недели россияне добились лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. В то же время украинцам удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе.

Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить окружение города", — отметили в Институт изучения войны.

Аналитики предполагают, что наступление российских окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.

"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", — добавили в отчете.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-15-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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